В шымкентской колонии женщины учатся швейному делу

Осуждённые трудятся на территории женской исправительной колонии. В учреждении № 78 работает швейный цех, который стал важной частью программы социальной адаптации.

Здесь женщины, осуждённые по различным статьям, получили возможность официально работать: с ними заключаются договоры, выплачивается заработная плата. Полученные средства они направляют на погашение судебных исков, а также помогают родным, находящимся на свободе.

Елена Емельянова отбывает второй срок за преступления, связанные с наркотиками. Женщина осуждена на 10 лет и уже полтора года находится в учреждении № 78 в Шымкенте. Во время предыдущего срока она освоила швейное дело и сразу нашла работу в цехе. Здесь она трудится по договору и получает зарплату, ежемесячно, говорит Елена, выходит более 100 тысяч тенге.

«За последние пол года я погасила полностью свой иск. Мне нравится шить, я стараюсь получать знания, есть планы открыть свое ИП но пока это в проекте, в любом случае по швейному делу буду идти. Дом у меня есть свекровь я ей посылаю деньги и иски погашаю. Потом хочу открыть депозит чтобы деньги откладывать и был по освобождении стартовый капитал», — Елена Емельянова, осужденная.

Баян Якупова отбывает наказание за экономическое преступление, создание и организацию финансовых пирамид. В цехе занимается административными вопросами. Баян отмечает, что работа здесь востребованная, и многие стремятся попасть в швейный цех.

«Работа очень востребованная, нелегко устроиться быстро закрываются иски и сама осужденная в состоянии себя содержать, зарплата позволяет. Остается и на пропитание и себя содержать, есть те кто отправляет в детские дома своим детям», — Баян Якупова, осужденная.

В учреждении № 78 в КДМ швейный цех трудоустроено 50 женщин. Цех открыла местная предпринимательница. Работа ведется преимущественно с национальными компаниями, например, сейчас выполняется заказ для «Қазақстан темір жолы», женщины шьют зимний костюм-тройку. В учреждении отмечают, что стараются обеспечить работой всех осужденных.

«77% всех осужденных обеспечены работой. Те, кто трудоустроен, получают зарплату, из которой 50% направляется на погашение судебных исков в пользу юридических и физических лиц или государства, а оставшуюся часть они используют на покупку необходимых товаров или отправляют родным. Перед трудоустройством осужденные проходят карантин, а затем те, кто умеет шить, приступают к работе. Также в цехе действует колледж, сейчас обучаются 25 девушек, которые в июле получат диплом после 10 месяцев обучения и смогут приступить к работе«, — Берикбай Талипов, заместитель начальника учреждения.

Швейный цех не только место работы, но и пространство для новых возможностей. Осужденные осваивают профессию, закрывают судебные иски и помогают своим родным, а после освобождения многие планируют открыть собственное дело. Этот опыт показывает, что трудовая занятость в колонии может стать первым шагом к новой жизни и самостоятельности. По данным ДУИС, в учреждениях уголовно исполнительной системы Шымкента трудоустроены около 2000 осужденных.