Какого быть мигрантом в Казахстане?

Какие права в Казахстане у мигрантов и беженцев? Эти и другие вопросы обсуждали на семинаре, который прошел в Шымкенте.

Эксперты уверяют, поток миграции в Казахстан увеличился, а из страны стали меньше уезжать граждане Казахстана. При этом мигрантам регулярно разъясняют их права и возможности проживания в Казахстане.

В КАЗАХСТАН!

Казахстан для трудовых мигрантов из соседних стран СНГ не всегда был популярным. Большинство из них раньше выбирали Россию, а наша страна была временным пунктом, где можно немного заработать. С прошлого года поток иностранцев в нашу страну увеличился, к нам едут не только работать, но и жить.

А жить в стране можно, мы все понимаем, что Казахстан издавна страна гостеприимная и готова оказать помощь любому народу и так было всегда. Один из таких примеров, семья Кулмухаммад.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ

Семья решила обосноваться в Шымкенте. Хумайра Кулмухаммад прошла обучение на курсах казахского языка, появилась возможность освоить новую профессию. При этом на гражданство Казахстана семья заявления не подавала.

«Сначала было сложно, но потом мы уже обосновались, подали на ВНЖ и живем в Казахстане. Тут для мигрантов проводят разные семинары, создают условия. Есть разные курсы, где нас учат разным профессиям и юридической грамотности», — говорит Хумайра Кулмухаммад, мигрантка.

КАК БЫТЬ? ПОМОГАЕТ МОМ!

Разъяснит права и рассказать о возможностях мигрантов. Международная организация по миграции, агентство ООН провели в Шымкенте тренинг, где мигрантам рассказали об их правах и возможностях. В Казахстане мигранты могут открыть свой бизнес, развивать свое дело и многое другое.

«Тут рассматриваются вопросы мигрантов, какие у них есть права и какие у них есть возможности в Казахстане, и как они могут тут жить. Это все проводиться для того, чтобы разъяснить права человека», — говорит Ерболат Абулхатин, заместитель председателя комитета по миграции министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Цель обучения заключается в улучшении знаний и навыков в области социальной интеграции, чтобы никто не оставался в стороне, в том числе, чтобы мигранты знали свои права и могли ориентироваться в обществе, где они проживают.