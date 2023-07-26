В Шымкенте не будет трехсменного обучения с нового учебного года

В управлении образования уверены, что третий по величине мегаполис первый в стране, где решили проблему с трёхсменкой.

В десятках образовательных учреждениях Шымкента заканчивается капитальный ремонт. Южный мегаполис станет единственным городом в Казахстане, где нет трехсменки в школах.

«Сейчас во всех школах Шымкента ведется ремонт, в десятках из них ведется капитальный и строятся доп здания. Поэтому, с этого учебного года трехсменки не будет. У нас были 3 школы с трехсменкой, сейчас проблема решена», — говорит Алиш Рыскелды и.о. Управления образования г. Шымкента.

Объекты образования должны быть готовы к учебному году — такое задание дал аким Шымкента. Мурат Айтенов заверил строителей и директоров школ, что будет приезжать на объекты без предупреждения.