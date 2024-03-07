На посту техперсонал: школы в Шымкенте остались без охранников

Шымкентские школы остались без охраны. Временно на должность секьюрити мобилизовали техперсонал.

Заместитель директора школы №24 говорит, что вчера вечером он был на дежурстве. И сегодня его заменит другой специалист.

Куандык Копесов, заместитель директора по хозяйственной части IT школы-лицей №24 им. C. Ерубаева г. Шымкента:

«Учителя дежурят в школе в течение дня. А техперсонал дежурит ночью, после им дается 1 день выходной. Это большая проблема. Потому что сегодня я отправил на выходной своего сантехника, который до этого дежурил ночью. Благо сегодня не было поломок».

В конце прошлого года, охранники школ и детских садов в Шымкенте пожаловались на низкую заработную плату. Как оказалось, в месяц они получают около 70 тысяч тенге. Секьюрити ждали, что с повышением минимальной заработной платы до 85 тысяч повысится и их оклад. Но как оказалось, сумму госзаказа увеличивать не планируют. По словам главного педагога Шымкента, проблема решится после итогов объявленного тендера.

Нургуль Шамшиева, руководитель управления образования г. Шымкента:

«Ассоциация охранников заявила, что ни одна охранная компания не согласится на ту цену, которую мы предложили. Тогда мы попросили продлить с ними контракт на 2 месяца. Обе стороны согласились. Компании, которые не согласились, немедленно расторгли соглашение в конце прошлого года. И теперь в открытом конкурсе могут участвовать оставшиеся компании. И мы решаем эту проблему, открывая временный штат до проведения конкурса».

Между тем в ассоциации охранных агентств говорят, что школы и детсады зачастую охраняют люди предпенсионного возраста и пенсионеры, бывшие сотрудники правоохранительных органов. Главная причина — молодёжь за маленькую зарплату идти работать отказывается.