Как завоевать кресло директора школы?

В народе бытует мнение, что практически любую должность в госструктуре можно купить. Чего лукавить в народе известны и такие случаи.

А как устроится директором школы легально? Может можнооьойтись и без денег?

Итак, в Шымкенте прошли настоящие выборы. Избиратели – члены комиссии определяли, кто достоин занять кресло директора школы, а кто заведующего детского сада и творческих образовательных учреждений. Претендентам предстояло ответить на самые разные вопросы от членов комиссии, в том числе психологические. Как отбирали лучших, разбирались наши журналисты.

РЕШАЮТ 13 ЧЕЛОВЕК

В комисии заседали представители разных направлений. Педагоги, общественники, журналисты, директора школ и другие. Всего 13 человек. Стоит отметить, ответственность на самом деле большая и значимая как минимум за детей. Поэтому вопросы были самые разные.

РЕАЛЬНЫЙ ОТБОР

К конкурсу претенденты подошли со всей ответственностью. Но если одни ограничились зубрежкой законов, и вспомнили все, что изучали по педагогике и психологии, другие побывали в школах и детских садах, где претендовали занять кресло первого руководителя.

Претендентам на должность директора задавали самые разные вопросы к примеру, спрашивали о командной работе и идеологии. Некоторые претенденты просто не знали что ответить!

«В каждую школу нужен лидер, там решается не только судьба преподавательского состава, там дети! Поэтому директор должен быть достойный», — говорит Баян Жандосова, председатель комиссии.

ПРОШЛИ ЛУЧШИЕ?

Задавали претендентам вопросы разные к примеру, у одного из кандидатов члены комиссии спрашивали знание языков, законов, и проверяли на стрессоустойчивость. Были и те, кто спрашивал, как поступят в ситуации, если предложат взятку.

По итогам конкурса, директором школы лицея №77 назначена Уалиханова Кульзина, а 104 школу возглавит Рауаилов Бауыржан, директором 107 школы лицея стал Мусабаев Руслан. А директором школы 118 Тугелов Адил. В управлении образования сейчас идет процесс согласования и готовят приказы на зачисление.

К слову, подобные отборы проводятся регулярно, проходят они в режиме онлайн. Участникам комиссии списки предоставляются на местах. При этом, в управлении отметили, работу назначенцев контролируют, и если кандидат не справился с работой, на вакантное место найти претендента несложно.

Фото: basnews.kz