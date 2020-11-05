Недобросовестные перевозчики тормозят запуск электронного билетирования.

Они заматывают валидаторы в целлофан и вынимают из них батарейки.

«Заматывали терминалы тряпками, изолентами или вообще отключали. Принимаются меры в отношении перевозчиков, потому что я считаю, саботаж был сделан руками водителя или кондуктора, они привыкли по старинке работать и брать деньги наличкой», — говорит представитель компании-инвестора.

Специалисты говорят, легким внедрение электронных карт точно не будет, но к сложностям они готовы. И пока горожане активно покупают транспортные карты, разбираясь, как ими пользоваться и где пополнять, ответственная компания налаживает работу системы.

В полной мере электронная система билетирования должна заработать в Шымкенте с девятого ноября. Проезд наличкой будет стоить 100 тенге, картой Толем — прежние 70 тенге.

Анастасия Новикова