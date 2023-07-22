Замакима Исахова посадили на 2 месяца

Заместителю акима Шымкента Максуту Исахову избрали меру пресечения, передает OTYRAR.

«21 июля Специализированным следственным судом г.Шымкент в отношении заместителя акима г.Шымкент М.Исахова избрана мера пресечения арест на 2 месяца.

Как ранее сообщалось сотрудниками КНБ М.Исахов был задержан за коррупцию», — говорится в сообщении Комитета Национальной безопасности.

Напомним, 20 июля стало известно о задержании заместителя акима Шымкента Максута Исахова. Его подозревают в коррупции. Другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению.