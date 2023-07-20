Жаркий сезон эксклюзивных новинок и продолжений популярных сериалов. Что смотреть в июле на Кинопоиске?

Подписчики Яндекс Плюса знают, что на Кинопоиске всегда есть, что посмотреть, но этот июль обещает быть еще более насыщенным на новинки, чем обычно.

Среди главных проектов месяца: новые сезоны мистического «Пищеблока» и фэнтезийного сериала «Чудотворцы», напряженная драма «Тихий садовник» от сценариста культового «Таксиста» Пола Шредера, биографические комедии и драмы, приключенческие истории, триллеры, фильмы ужасов и многое другое. Рассказываем по порядку в нашей подборке:

Пищеблок (2 сезон)

https://www.kinopoisk.ru/series/1405843/

Новый сезон сериала по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. События развернутся спустя три года после летней смены в лагере «Буревестник». Осень 1983-го, новый учебный год: красное знамя на линейке несет Валерка Лагунов — отличник, староста класса и вампир. Он продолжает ходить в школу, дружить, любить, но каждый день борется с жаждой крови. Сберечь тайну и сохранить в себе человека ему помогают друзья из «Буревестника»: старший товарищ Игорь Корзухин и первая любовь Анастасийка. Но в класс приходит загадочная новенькая, которая вот-вот разоблачит героя. А когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир, под угрозой оказывается не только тайна Валерки, но и его жизнь.

Второй сезон «Пищеблока» снят по оригинальному сценарию Сергея Калужанова («Мажор»), режиссером проекта выступил Эдуард Бордуков («В раю мест нет»). К своим ролям вернутся исполнители главных ролей: Петр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина и другие артисты из первого сезона. Также в проекте появятся новые герои в исполнении Ксении Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»), Равшаны Курковой («Контакт»), Сергея Епишева («Последний министр», «Беспринципные») и Риналя Мухаметова («Оптимисты»).

Чудотворцы: Конец времен / Miracle Workers: End Times (4 сезон)

https://www.kinopoisk.ru/series/1111018/

Один из самых популярных сериалов в подписке Кинопоиска возвращается с четвертым сезоном. В главных ролях — Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми. Первый сезон рассказывал о сотрудниках небесной канцелярии, второй — о нелегкой жизни наследника престола и очистителя выгребных ям в Средневековье. В третьей части Рэдклифф и Бушеми перевоплотились в героев вестерна, а в новом сезоне их ждет Конец Времен — приключения в суровом постапокалиптическом будущем.

Хотя бы в кино / Хотя бы кинода

https://www.kinopoisk.ru/film/5275396/

Чиновник Кайрат выигрывает тендер на строительство больницы. Он обещает сделать из нее клинику мирового уровня, но на деле строит себе роскошную дачу на деньги налогоплательщиков. Когда об этом узнает финансовая полиция, Кайрат по совету своего адвоката решает притвориться больным и полежать в больнице — чтобы не сесть в тюрьму. По иронии судьбы он оказывается именно в той клинике, которую бессовестно обворовал.



Хотя бы в кино 2 / Хотя бы кинода 2

https://www.kinopoisk.ru/film/5275397/

Кайрат получает большой срок за хищение крупной суммы государственных денег. В тюремном заключении он проводит уже два года. За время, проведенное за решеткой, он успевает обрасти новыми связями и заиметь приличный авторитет, но «зона комфорта» Кайрата рушится, когда на одну из встреч к нему приходит антагонист в лице госслужащего, который предлагает ему скостить срок взамен на услугу.

Библиотекарь (1 сезон)

https://www.kinopoisk.ru/series/777031/

Актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла. В главной роли — Никита Ефремов («Нулевой пациент»).

Райцентр (1 сезон)

https://www.kinopoisk.ru/series/5046557/

В райцентре Вармалей на двадцатилетие окончания школы собираются бывшие одноклассники. Славный юбилей омрачает выловленный из пруда автомобиль, пролежавший на дне с памятного выпускного. Внутри машины — труп и необычный камень, оказывающийся метеоритом. Расследование, как в воронку, втягивает всех собравшихся отпраздновать: обостряет старые конфликты, запутывает и без того сложные отношения бывших одноклассников, их учителей и родителей. В сериале снимались Кристина Асмус, Карина Разумовская, Иван Добронравов, Дмитрий Чеботарев и другие.

Тихий садовник / Master Gardener

https://www.kinopoisk.ru/film/4541441/\

Напряженная драма от режиссера Пола Шредера («Таксист»). Нарвел Рот — главный садовник в живописном южном поместье Грейсвуд, которое принадлежит богатой вдове Норме Хаверхилл. Нарвел не всегда орудовал садовыми ножницами, о чtм свидетельствуют многочисленные свастики и нацистские символы, вытатуированные у него на торсе. Однажды в Грейсвуде появляется Майя — девушка смешанных кровей и уличного воспитания, которая приходится Норме внучатой племянницей. Она становится ученицей Нарвела и возвращает в его жизнь и неприятности. В главных ролях — Джоэл Эдгертон, Сигурни Уивер и Куинтесса Суинделл.





Снегирь

https://www.kinopoisk.ru/film/4485219/

Фильм открытия ММКФ-2023 от режиссера Бориса Хлебникова. Рыболовное судно​ «Снегирь»​ — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее: желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. В команду вливаются два новичка​, Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.



Она никогда не узнает / Seonbae, geu ripseutik bareuji mayo (1 сезон)

https://www.kinopoisk.ru/series/1384624/

Парень и девушка работают менеджерами в одной косметической компании. Она мечтает основать свою марку косметики, а он — встречаться с ней. Но девушка не рассматривает парней младше себя в качестве романтических партнеров.



Боец: Король ринга / Prizefighter: The Life of Jem Belcher

https://www.kinopoisk.ru/film/994920/

История жизни и становления легендарного профессионального боксера Джема Белчера. В эпоху зарождения бокса он стремительно ворвался на спортивный олимп. Несмотря на взлеты и падения он стал одним из самых харизматичных и любимых чемпионов мира. В одной из главных ролей — Рассел Кроу («Гладиатор»).



Кто убил BlackBerry / BlackBerry

https://www.kinopoisk.ru/film/5096161/

Фильм-номинант Берлинского кинофестиваля-2023. В 1996 году группа канадских разработчиков ставит на кон абсолютно все ради безумной идеи объединить в одном устройстве пейджер, телефон и компьютер. Так рождается первый в мире смартфон BlackBerry, который в одночасье покоряет весь рынок и превращает своих создателей в миллиардеров. Но чтобы удержаться на этой высоте, недостаточно быть гениями технологий. Новая реальность и безжалостная конкуренция Кремниевой Долины бросают вызов героям, испытывая на прочность их веру в себя и отношения друг с другом.

Король-львенок / King

https://www.kinopoisk.ru/film/4385452/

Львенок по кличке Кинг сбегает из клетки при перевозке в аэропорту и прячется в доме 12-летней Инес и 15-летнего Алекса. Брат и сестра решают вернуть короля-львенка в Африку и сбегают из дома, считая себя уже достаточно взрослыми для невероятного путешествия на край света.



Комната чудес / La chambre des merveilles

https://www.kinopoisk.ru/film/4510158/

У Тельмы есть все — успешная карьера, семья, любимый сын. Но однажды мальчика случайно сбивает грузовик, и он оказывается в коме. Чувствуя, что есть шанс пробудить сына к жизни, Тельма решает исполнять все его мечты, записывая это на камеру. Теперь ей предстоит перейти с закрытыми глазами перекресток в Токио, сыграть в футбол с его любимой командой и даже потрогать грудь математички… Увидит ли он это все своими собственными глазами?



Гремлины: Хранители леса / Unwelcome

https://www.kinopoisk.ru/film/1413673/

Пережив нападение в собственной квартире, молодая супружеская пара, в скором времени ожидающая пополнения, переезжает из Лондона в доставшийся им в наследство дом в ирландской деревне. Новое место кажется тихим и спокойным, хотя соседка предупреждает, что каждый вечер нужно оставлять в саду угощение для лесных существ в красных колпаках, иначе не миновать беды.

Слабейший монстр / Qu qu bu cai, zai xia ye gu ai (2 сезон)

https://www.kinopoisk.ru/series/5297246/

Эпические приключения заядлого геймера, попавшего в виртуальный мир под названием «Лазурь». Он оказывается самым слабым маленьким монстром, которого могут победить все, включая низкоуровневую слизь.