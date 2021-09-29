Яндекс Плюс в Казахстане расширяется сервисом Яндекс.Еда, который позволяет заказывать доставку любимых блюд из списка партнерских кафе и ресторанов.

К сервису уже подключились сотни кафе Казахстана. Скачать приложение Яндекс.Еда можно в App Store и Google Play.

Также помимо доступа к музыкальным коллекциям Яндекс.Музыки и библиотеке фильмов КиноПоиска, Яндекс Плюс теперь предоставит возможность всем подписчикам получать кешбэк баллами при заказе такси или еды. В виде баллов будет возвращаться часть трат, которые пользователи совершают на сервисах Яндекса. Один балл будет равен одному тенге. Так, за поездку на такси по тарифу выше «Эконом» в Яндекс.Такси вернется 10% от стоимости поездки, а за заказ в Яндекс.Еде пользователь получит 5% кешбэка баллами от общей суммы заказа.

«Мы стараемся постоянно расширять возможности нашей подписки Яндекс Плюс, чтобы предоставлять пользователям в Казахстане больше вариантов решения их повседневных задач. Прекрасно, что наши подписчики теперь могут смотреть фильм на КиноПоиске вместе со вкусными блюдами из Яндекс.Еды и получать за это дополнительную выгоду! Кешбэк баллами подарит им больше свободы распоряжаться бонусами между сервисами внутри подписки», — прокомментировала Марина Коробейникова, директор по международному развитию Яндекс Плюса.

Баллами можно будет полностью или частично оплачивать заказы в Яндекс.Еде и поездки в Яндекс.Такси. Также пользователь сможет потратить баллы на продление подписки Плюс.

Накопленные в Казахстане баллы нельзя будет использовать за границей. Но они не сгорают при смене локации — их можно будет потратить по возвращении в страну.

Новые возможности Яндекс Плюса уже доступны всем подписчикам в Казахстане.

Стоимость индивидуальной подписки Яндекс Плюс составляет 849 тенге в месяц, а цена семейного тарифа Плюс.Мульти — 1499 тенге в месяц.