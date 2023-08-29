100-летний юбилей Расула Гамзатова отметили в Шымкенте

18 августа в библиотеке имени А. Пушкина состоялось очередное мероприятие с культурно-просветительским уклоном.

На сей раз оно было посвящено 100-летнему юбилею всенародно любимого поэта Расула Гамзатова. Если честно, не ожидала от вечера каких-либо особых откровений и впечатлений: ну да, поэт хороший, спору нет, но знаем мы его в основном по одной единственной песне «Журавли», да и то почти незнакомой последующим поколениям, не знавшим войны и не общавшихся толком с ветеранами. Писал поэт исключительно на незнакомом нам аварском языке, воспевал свою дагестанскую землю, был отмечен высокими правительственными наградами, а в своем творчестве никогда не поднимал злободневных социальных тем… Вот и были сомнения: а не будет ли вечер дежурно-статическим, проведенным для количественного разнообразия, как говорится, для галочки? И очень рада, что этого не случилось: все прошло очень тепло и душевно. Порой пробирало до слез…

О матери, Родине и о жизни

Всю подготовительную работу – разработку сценария, подбор и приглашение выступающих – взяла на себя Гаухар Шеримовна Медеуова, опытный и разносторонний специалист своего дела. Мало того, она вверила роль ведущего журналисту Владимиру Привалову, человеку тоже профессиональному, для которого проведение тематических мероприятий было далеко не внове. Словом, четкое, драматургически выверенное действо держало слушателей в душевном напряжении и равнодушным никого не оставило.

Чем же таким особым выделяется творчество Расула Гамзатова? Почему остается оно актуальным и в наши беспокойные времена? Наверное, потому что он утверждал и воспевал истинные человеческие ценности, близкие всем народам и сословиям. В то время, как глашатаи советского официоза трубили об ударных стройках, пятилетках, социалистических соревнованиях, дагестанский акын пел оды во славу матери, любимой женщине, верным друзьям, беззаветно любимой родной земле. Он разговаривал о высоких вещах без пафоса и фальши, без преувеличенного надрыва и трескучих слов. И эти слова доходили до каждого сердца, до самых потаенных уголков души. Неудивительно, что его проникновенные слова просились на музыку. Не случайно, что песни на эти слова писали выдающиеся композиторы: Дмитрий Кабалевский, Александра Пахмутова, Ян Френкель, Матвей Блантер, Раймонд Паулс, Юрий Антонов. А исполняли их не менее знаменитые певцы: Муслим Магомаев, Галина Вишневская, Иосиф Кобзон, София Ротару, Валерий Леонтьев, Вахтанг Кикабидзе…

Помимо интересного биографического экскурса, на вечере читали много стихов Расула Гамзатова, но это не утомляло. Все они были разные по своему лирическому накалу, как разнилась между собой и манера декламации выступающих. В поэтическом марафоне участвовали и трогательные участницы казачьего хора «Светоч», и наши шымкентские поэты Александр Багметов и Юрий Шестаков, и Марс Садыков – директор и хранитель музея Владимира Высоцкого в Шымкенте.

И, конечно же, звучали песни. Максат Рысимбетов из группы «Фонограф» удивил аудиторию двумя песнями из репертуара советского ВИА «Цветы» и популярнейшего в те времена Юрия Антонова. Эти песни тогда у всех были на слуху, а вот то, что их текст вышел из-под пера Расула Гамзатова, об этом, пожалуй, многие узнали впервые.

Но щемяще-печальную песню «Журавли», которую великолепно исполнил Алексей Скибин под гитарный аккомпанемент Максата, все сразу же узнали с первого звука. Ну кто же не знает эти нетленные стихи?

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей…

У этой песни есть своя история, овеянная трагизмом жизненных обстоятельств как самого поэта, так и ее первого исполнителя Марка

Бернеса. Она была написана после поездки поэта в Японию, где ему показали памятник белым журавлям, олицетворяющим души невинных жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Расула Гамзатова увиденное растрогало до слез, в этом смятенном состоянии он узнал о смерти горячо любимой матери.

По пути домой он вспоминал мать, отца, погибших на войне братьев, да и всех солдат, безвременно ушедших в мир иной. И представил их светлые души в виде взлетевших в небо белоснежных журавлей. Так и родилось это стихотворение «Журавли», опубликованное в 1968 году в журнале «Новый мир» в переводе Наума Гребнева. Эти стихи попались на глаза Марку Бернесу, он поделился впечатлением с Иосифом Кобзоном, а тот, в свою очередь, обратил на них внимание композитора Яна Френкеля. Так и родился на свет этот музыкально-поэтический шедевр, вошедший в сокровищницу не только советской, но и мировой культуры. Это была последняя песня Марка Бернеса. Он спел ее уже будучи тяжело больным, через месяц его не стало. Может, поэтому эта песня так трогает любого человека, у кого есть душа и благодарная память. Под занавес вечера еще раз прозвучали «Журавли», ставшие предсмертной песнью для Марка Бернеса. Все присутствующие подпевали…

По ходу действия меня не оставляла мысль: «Нет, не правы те, кто принизил и развенчал когда-то близкое нам понятие «интернационализм» как некий навязанный сверху идеологический миф. Иначе бы не собралась в этом зале такая многонациональная и разноговорящая публика. Только для того, чтобы насладиться поэзией уроженца далекого селения на Северном Кавказе. Иначе бы не поняли смысл его творчества и не полюбили бы всей душой…

Сразу же после окончания вечера, когда я еще пребывала в эйфорическом и умиротворенном состоянии, ко мне подошла сотрудница библиотеки: «Знаете, у нас со следующей недели открывается курс цифровой грамотности для пенсионеров. Причем обучение будет совершенно бесплатным». Не знаю, в каком качестве меня распознали: то ли как пенсионерку, то ли как газетчицу, способную донести эту информацию до граждан, но я пришла в совершенный восторг! Ну наконец-то пришел праздник и на нашу улицу, обратили-таки внимание на людей старшего поколения, для которых нынешние гаджеты – это фантастические предметы с таинственными и пугающими возможностями. Да что там говорить, многие пенсионеры жалуются, что даже малые внуки относятся к ним с жалостью и снисхождением: мол, ну что с них взять – даже с телефоном справиться не могут, а еще учат жить…

В общем, на следующий день я списалась с куратором Алиной, которая и дала мне нужную информацию. Этот курс организовала компания Connect-Ed, а идея, как я поняла, принадлежит нашей землячке, ныне живущей в США. Этот, безусловно, прогрессивный проект уже опробован в Астане и Алматы. Задуман он был во время свирепствующей пандемии, когда многим приходилось сокращать общение до уровня телефонных контактов. Почему целевой аудиторией оказались пенсионеры? Это тоже понятно. Молодые, бодрые и активные сами могут разобраться с нынешними мобильными приспособлениями: они росли уже в эпоху повальной компьютеризации и цифровизации. И телефонов уже поменяли целую кучу в погоне за более «свежей» моделью, а старые – не выбрасывать же! – отдают пожилым родственникам. Отдают-то отдают, но обучать не обучают: то у них времени нет, то терпения не хватает.

Мать моей подруги, например, попыталась было попросить зятя, чтобы он показал что к чему. В результате переругалась с ним. «Знаешь, – говорит, – я его уже бояться стала. Говорит, говорит что-то непонятное, а потом как заорет: «Ну что тут непонятного! Там же вам все разжевывают на русском языке! Неужели вам трудно это запомнить?!» – и дальше в том же духе… Я уже видеть никого не хочу: ни телефона, ни зятя».

Вот и получается, что подобные курсы цифрового ликбеза не только нужны, а просто насущно необходимы! Вот что пишут о целях этой акции: «Программа курса адаптирована для восприятия старшим поколением и содержит актуальные практические примеры. Например, мы научим: пользоваться смартфоном; скачивать и устанавливать мобильные приложения; использовать WhatsApp грамотно, а также использовать приложения eGov, Kaspi, OLX и другие сайты и приложения, облегчающие жизнь». Отдельно расскажут о мошенничестве в интернете, о том, как себя от этого обезопасить, потому что, увы, пенсионеры – самый подходящий контингент для аферистов разного толка.

К тому времени, когда выйдет эта статья, курсы цифровой грамотности уже придут к завершению. Мне приходится только поблагодарить инициаторов и организаторов этой образовательно-просветительской программы, а также библиотеку имени А. Пушкина, которая всегда открывает свои двери для любых добрых начинаний. Услышала я слова благодарности и от тех, кому повезло повысить свои цифровые знания.

Они получили восемь уроков – каждый по полтора часа – и за это время, если не стали телефонными асами, то наверняка нашли со своим смартфоном общий язык. Эти занятия были хорошо продуманы с учетом возрастной психологии и носили не теоретически отвлеченный, а в основном практический характер. Если было что-то не ясно, на помощь подбегали волонтеры и терпеливо все разъясняли.

А что делать тем, кто на курсы не попал за неимением своевременной информации? А выхода другого нет – потеребите свою родственную молодежь. Почему, позвольте спросить, какие-то чужие люди из неведомых общественных организаций, даже из-за рубежа, должны болеть душой за нашу цифровую грамотность? А своим-то, близким, почему об этом не побеспокоиться?

В пример могу привести домашний опыт своей соседки. Мы встретились на лестничной площадке, я походя рассказала о курсах и о том, как это здорово. «Конечно, молодцы, – одобрила она, – но я своей маме каждый день такие курсы устраиваю. А ей, не забудь, уже 80 лет. Мне вообще нетрудно в свободное время показать ей какую-нибудь новую опцию. Допустим, один раз научить ее отправлять голосовое сообщение, в другой – вызывать такси через «Яндекс», в третий – заплатить комуслуги через приложение «Каспий»… Да, конечно, приходится часто возвращаться к одной и той же теме, пока навыки не закрепятся окончательно. Но она радуется как ребенок, и я радуюсь вместе с ней».

В общем, нет никаких проблем. Ведь любить своих близких – это так просто!

Елена ЛЕТЯГИНА