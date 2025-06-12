До официальной даты празднования Дня города – 19 июня – остались считанные дни. А шымкентцы – это такой эмоциональный, широкой души народ, которому в один день празднования ну никак не уложиться. И не зря говорят: «Праздник хорош своим предвкушением».

28 мая 2025 года в выставочном зале Шымкентской городской универсальной библиотеки имени Александра Пушкина при поддержке Шымкентского филиала Союза художников Казахстана состоялось торжественное открытие выставки фотографий и живописных работ «Шымкент – дәуірлер куәсі» («Шымкент – свидетель эпох»), приуроченной ко Дню города. Идея проекта принадлежит директору библиотеки Наталье Сергеевне Романовой.

Клич горожанам

Организаторы выставки в начале мая обратились к жителям города с просьбой стать ее участниками. Вот так просто: кинули клич и распахнули двери для всех желающих объясниться в любви родному городу изобразительными средствами.

Они задались целью напомнить фотографиями и живописными работами о культурном наследии и показать облик современного Шымкента: его улицы, людей, атмосферу, новые достопримечательности. Эти творческие работы действительно могли бы стать и уже стали частью истории любимого города, теплого визуального рассказа о том, каким был и каким стал наш Шымкент! Любопытно, что самые ранние из представленных на выставке снимков относятся к 1870-му…

Принимались работы из домашних фотоархивов и кадры, на которых с любовью запечатлен современный Шымкент – яркий, живой, стремительно меняющийся.

Один из участников выставки – фотожурналист Абдивали Розметов – напомнил на открытии яркую фразу: «История пишется объективом…» Да, именно такое верное замечание высказал как-то Владимир Ильич Ленин, просматривая кадры революционной кинохроники.

Кто отозвался?

Всего на выставке было представлено более 150 фотографий и 55 картин, каждая из которых – личная история, воспоминание, взгляд и любовь к Шымкенту.

В вернисаже приняли участие 40 авторов – как профессиональных художников, так и студентов Шымкентского колледжа искусств и дизайна им. А. Кастеева. Молодые художники – ученики педагогов колледжа Карлыгаш Кансейт и Жаксылыка Медешова – представили смелый и свежий взгляд на наш город.

Отрадно, что участники выставки – это люди различных профессий. Каждый из них по-своему выразил любовь к родному городу через творчество.

Раздел фотографий условно был поделен на три части: Шымкент на рубеже XIX-XX веков, город в советский период и современный мегаполис. В этом разделе представлена также фотопечать иллюстраций и литографий с изображениями нашего мегаполиса из различных книжных и архивных источников.

Художественная часть включает по большей части работы в жанре городского пейзажа, выполненные в различных техниках – живопись, графика, текстиль, коллаж, фотография. Эти произведения передают атмосферу улиц, дух времени и уникальную энергетику южного города.

Но об этом лучше всего рассказала куратор выставки Рашида Мугавеева, член Союза художников РК, член международного независимого женского фонда художников «ТанШолпан», почетный член французской Mondial Art Academia: «Эта выставка – результат длительной и вдумчивой подготовки. Как один из кураторов, я с головой погрузилась в историю нашего города: рассматривала редкие старинные фотографии, изучала архивные источники, подбирала визуальный и художественный материал.

Настоящей находкой стали фотографии Чимкента 1870 года из «Туркестанского альбома», хранящегося в Кунсткамере Санкт-Петербурга. Они впечатляют не только своей исторической ценностью, но и художественной выразительностью.

С интересом прочитала «Путешествие в Туркестан» – это дневник А.К. Гейнса 1866 года издания. Почти к каждой фотографии есть подробное и живое описание. Очень советую найти время и ознакомиться с этим уникальным источником.

Большую помощь мне оказали горожане, поделившиеся ссылками на «Яндекс диск» фотографиями советского периода. Это был настоящий клад для нашего проекта!»

А еще Рашида Мугавеева отметила: «Современный Шымкент раскрылся в работах Малика Искакова, отразившего этапы строительства микрорайона «Шымсити» и благоустройства рек Кошкарата и Бадам.

Алла Малышева, самый взрослый участник выставки (79 лет), представила душевные снимки улицы 1 Мая. Особое место заняли работы Натальи Рогачевой и ее сына Дмитрия Рогачева».

Соавторы

О втором кураторе выставки – известном казахстанском журналисте Лауре Копжасаровой – Рашида Мугавеева сказала: «Лаура – это не только соавтор концепции, но и талантливый фотограф, чьи работы стали визуальным украшением проекта. Лаура чутко отразила в своих снимках красоту и дух современного города, показала Шымкент как живое, дышащее пространство».

Лаура так оценивает идею проекта: «Для нас было важно объединить на одной площадке голоса разных поколений – от маститых художников до студентов и увлеченных горожан. Эта выставка – взгляд на Шымкент как на живой, меняющийся организм, в котором прошлое и будущее связаны через визуальные образы».

Художественную глубину выставке придали этюды Федора Потехина и картины Владимира Уколова, а также работы профессиональных художников Асана Байназарова, Равиля Абдулова, Рашиды Мугавеевой, педагогов Натальи Шурыгиной, Дамира Касьянова, текстильные картины Анны Маевской и Жанны Тулеевой.

«Эта выставка – наш общий труд, плод взаимодействия художников, библиотекарей и горожан. Каждый экспонат – это маленькое свидетельство эпохи, наполненное личными эмоциями и памятью. Мы гордимся, что можем представить такой проект в день нашего любимого города», – отметил председатель Шымкентского филиала Союза художников Казахстана Абдумуталип Ахметов.

Теплоту в атмосферу первого дня выставки и особое эмоциональное звучание добавило видеосопровождение известного шымкентского блогера Татьяны Лавровой.

Благодарности

Наталья Романова, директор городской универсальной библиотеки им. А. Пушкина, добавила несколько штрихов: «Сегодня на выставке представлено 55 работ наших местных художников разных возрастов. Впервые мы представляем выставку фотографий. Наш уважаемый строитель Малик Искаков, который очень долгое время держал фотокадры в своих папках, смог подарить нам такую красоту из жизни Шымкента! Считаю, что это большая история.

Мы видим, насколько похорошел наш мегаполис – один из старейших городов Казахстана. И все это отображено в разноплановых работах художников. На наших выставочных стендах вы можете посмотреть и графику, и работы маслом, и прикладное искусство. Поздравляю всех наших шымкентцев и любимый город с грядущим праздником! От всей души благодарю всех, кто стал частью этого большого проекта: художников, фотографов, педагогов, студентов, коллег и друзей.

«Шымкент – дәуірлер куәсі» – это не просто выставка, это живая связь времен, мегаполис в лицах, образах, деталях и эмоциях. Все собранные работы передают атмосферу улиц, дух времени и уникальную энергетику нашего древнего южного города».

В архивах одного из участников выставки фотокорреспондента Абдивали Розметова хранятся тысячи уникальных кадров Шымкента прошлых лет. Он, который дал в свое время путевку в жизнь десяткам молодых коллег, как никто другой, понимает ценность не только каждого кадра, но и таких мероприятий.

«Приближается День города. Я очень рад, что фотовыставки и фотовернисажи продолжаются. Одно время был какой-то перерыв, но сейчас все возрождается, – сказал Абдивали Розметов. – Город воспевают не только поэты, но и художники, фотографы, работают как любители, так и профессионалы. Уверен, многие посетители этой выставки, а это люди разных возрастов, будут еще больше любить наш Шымкент, станут патриотами, потому что только талантливые люди могут воспевать город, замечать дорогие нюансы, особенности его жизни.

Недавно мы отметили 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Одним из символов тех майских дней был снимок военного фотокорреспондента Евгения Халдея, запечатлевшего водружение знамени на рейхстаг. Такие кадры почти сразу становятся хрестоматийными. Поэтому, как говорил вождь пролетариата, история пишется объективом!»

Шымкентцы, посетившие выставку, благодарят ее организаторов за предоставленный шанс вспомнить город детства, юности и молодости.

Посетите выставку: она будет работать до 17 июня.

В который раз благодарим Наталью Романову за очередной интересный проект.

Наталья Сергеевна рассказала: «Наша библиотека – это не только центр знаний, но и пространство культурных встреч и творческого диалога. Мы рады, что именно здесь проходит такая значимая выставка, объединяющая историю и современность, искусство и документальную память о Шымкенте. Уверена, что она станет точкой притяжения для всех, кто любит наш город и интересуется его прошлым и будущим».

Выставка вызвала интерес у горожан и гостей Шымкента своим содержанием, разнообразием жанров, искренностью работ. Она выразила то глубокое чувство привязанности и гордости, которое испытывают жители к своему родному городу.

Фарида Шарафутдинова