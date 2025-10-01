Библиотечный союз укрепляет связи

17 сентября 2025 года в городской универсальной библиотеке имени Пушкина произошло неординарное событие – выездное заседание Казахстанского библиотечного союза (КБС) «Библиотеки Казахстана: культура чтения, искусственный интеллект и цифровизация», на котором рассматривались весьма актуальные темы.

Мы уже привыкли, что в нашей Пушкинке под руководством директора Натальи Романовой постоянно что-то происходит. То очередная художественная выставка, то авторский вечер, то творческая встреча, то тематическое мероприятие на злобу дня… Поэтому она и называется «универсальной», что диапазон ее деятельности простирается гораздо шире узкопрофессиональных библиотечных рамок.

Но в этот раз коллеги собрались как раз-таки для того, чтобы поговорить о своих насущных делах и проблемах, связанных с совершенствованием библиотечной отрасли в условиях нынешних «цифровых» реалий.

Пережившие «клиническую смерть»

Сейчас даже трудно представить, что еще 30 с лишним лет назад библиотеки были под угрозой исчезновения.

Бывший в то время премьер-министр страны посчитал, что в тяжелый перестроечный период экономических преобразований библиотеки как таковые не нужны, они лишь отвлекают и без того ничтожные бюджетные средства на совсем не обязательное книжное баловство. С премьером не поспоришь, и вот тогда библиотеки одна за другой стали реорганизовываться, перепрофилироваться и закрываться, книжные фонды – уничтожаться и разворовываться, а библиотечные работники – уходить из профессии в полную неизвестность…

Давняя сотрудница библиотеки имени А. Пушкина Гаухар Медеуова, признанная «Лучшим библиотекарем-2018», вспоминает тот период как настоящую культурную катастрофу. В те времена она работала в библиотеке Дворца пионеров, где был большой, даже уникальный подбор книг по педагогике, психологии, дошкольному и внешкольному воспитанию. И вдруг пришло распоряжение: фонд списать по акту и передать в детский дом инвалидов в Первомаевке. Для детей, конечно, было ничего не жалко, но все знали, что такую специализированную литературу они точно читать не будут!

Так и оказалось, точнее, получилось гораздо хуже. Через два года Гаухар по своей личной инициативе поехала в этот детдом, чтобы просто посмотреть и узнать судьбу списанного фонда. Она втайне верила, что пройдут лихие времена, и библиотечные богатства вернутся к своим читателям… Но подтвердились самые худшие опасения. Из разговора с директором детского дома стало ясно: книг этих, разумеется, никто никогда не читал, а прошедшая зима была очень холодной, ну и стопили эти книжки за милую душу… Хоть какая-то польза от них…

Такая же драматичная и бесславная судьба постигла и некоторые другие библиотеки города. Наш когда-то промышленный флагман – свинцовый завод – имел свою огромную профсоюзную библиотеку при Дворце металлургов. Вернее, их было две: массовая и техническая, которые имели в фонде около 100 тысяч «книгоединиц». А далее пошло по тому же варварскому сценарию: библиотеки упразднили, фонды исчезли непонятно куда. Только десять лет спустя руководство «Южполиметалла» решило библиотеку возродить. Понятное дело, таких ценных, малотиражных и редких книг по специфике металлургической отрасли найти было почти невозможно! Но возрождения не получилось. Из стотысячного фонда обнаружилось едва ли 12 тысяч чудом уцелевших книг, и то не очень ценных и востребованных. Такова, впрочем, судьба любой непродуманной принудительной кампанейщины: сначала искоренить и уничтожить, а потом ужаснуться и схватиться за голову…

Но постепенно вместе с экономической стабилизацией библиотечное дело начало возрождаться и набирать обороты. Был принят ряд правительственных указов и постановлений, которые обеспечивали библиотекам пусть и не совсем достаточную, но вполне сносную для выживаемости материальную и моральную поддержку. Хотя со временем всем стало ясно, что в прежнем своем виде библиотека как культурно-просветительный институт дальше существовать не может. Она должна перестать быть чем-то вроде пункта «приема и выдачи» книг населению, а стать современным, технически оборудованным, многофункциональным местом общения людей и приобщения к знаниям и культуре.

Библиотекари страны, объединяйтесь!

В 2017 году по инициативе Национальной библиотеки РК была создана социально ориентированная некоммерческая организация – Казахстанский библиотечный союз, поставивший перед собой благородные долговременные цели.

Его можно было рассматривать как некий центр по объединению и консолидации библиотечных работников и дальнейшему развитию библиотечного дела. Одна из целей формулируется так: «Расширение возможностей библиотек в производственном и социальном развитии на основе кооперации, объединения усилий и средств, организации совместной деятельности, а также повышение статуса библиотек, защита их юридических, социально-экономических прав и интересов».

Предметами же деятельности библиотечного союза являются «объединение усилий, координация и поддержка действий ее членов в интересах развития казахстанского библиотечного дела, защита общих интересов членов КБС, способствование интеграции библиотек Казахстана в мировое сообщество».

Согласитесь, звучит как настоящий манифест, который, что важно, не остался на бумаге, а скоро превратился в конкретные дела по реорганизации и совершенствованию всего библиотечного процесса.

Одной из форм работы КБС являются так называемые выездные заседания, своего рода научно-практические конференции, которые продвигают прогрессивные инновационные идеи в сегодняшнюю библиотечную жизнь. В прошлом году, например, такое выездное заседание прошло в Туркестане, областном центре Туркестанской области, а в этом году состоялось в Шымкенте. И прошло оно на таком высочайшем идейном и организационном уровне, что даже непосвященные переполнились уверенностью: библиотечное дело – в хороших руках!

Праздник был слышен и виден издалека. На площадке перед входом в книжный храм играл ансамбль казахских народных инструментов. Вокруг были расставлены красочные стеллажи с подборкой книг по самой разнообразной тематике. Не менее празднично был украшен библиотечный интерьер. Все было пропитано ощущением значительности и важности события. В выставочном зале стояли столики с именными табличками участников форума, а гостей было так много, что дополнительные стулья приходилось приносить и приносить…

А встреча действительно была насыщенной и остроактуальной. В ней приняли участие более 140 библиотечных работников всех рангов из всех регионов Казахстана, включая представителей и наших семи городских библиотек.

Теплые приветственные слова в начале заседания сказали организаторы столь значительного события: заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек, председатель Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК Рустам Али и директор Национальной библиотеки РК, председатель КБС Газиза Нургалиева.

Среди участников заседания были директора и ведущие специалисты областных, городских, районных, университетских библиотек Казахстана и Шымкента, руководители учреждений культуры и образования, представители научного сообщества, а также члены организации молодых библиотекарей.

Конечно, перечислить все поднятые на двухдневном заседании темы, назвать всех докладчиков поименно, не позволяет скромный формат статьи. Но некоторые темы я назову: «100 лучших книг – благородное дело во благо будущего нации», «Актуальные вопросы законодательства в библиотечной сфере», «Шымкент – читающий город», «Направления проведения социального исследования деятельности публичных библиотек Казахстана и их методического обеспечения», «Системы обучения библиотечных работников: трудности, возможности и передовой опыт», «Творчество местных писателей – как источник пополнения библиотечных фондов», «Новые технологии и искусственный интеллект» и другие.

Такой плотный познавательно-просветительский график хозяева успешно разбавляли культурно-ознакомительными встречами и экскурсиями. Важной частью выездного заседания стали секционные семинары в обновленных библиотеках Шымкента: в городской научной универсальной библиотеке им. аль-Фараби, в Центральной городской библиотеке им. Абая, в специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан Шымкента и в Семейной библиотеке города. А в рамках культурной программы делегаты форума совершили экскурсию «Шырайлы Шымкент» («Приветливый Шымкент»), ознакомились с некоторыми культурными и художественными учреждениями южного мегаполиса.

И это еще не все. Во второй день работа продолжалась в формате «Диалог руководителей», где участники обменялись мнениями по разным животрепещущим вопросам. Там же прошла интеллектуальная викторина (QUIZ). Обсудили также темы социального маркетинга, цифровизации, новые форматы работы детских и юношеских библиотек.

Для участников встречи был устроен релаксирующий поход в Шымкентский театр сатиры и юмора, а для молодых библиотекарей – тимбилдинг (командные соревнования) в парке Абая.

Нет нужды говорить, что гостей все это время окружали тщательной заботой и гостеприимством.

Шымкент в очередной раз показал свой культурный, интеллектуальный и душевный потенциал. Следующее выездное заседание Казахстанского библиотечного союза планируется провести в Кокшетау. Дай Бог им справиться с такой колоссальной задачей с тем же успехом, как с ней справились Пушкинка под руководством Натальи Романовой и наши городские власти, понимающие важность инвестиций в духовно развитое и нравственно богатое будущее страны.

Елена Летягина