$100 тыс за интим-фото. Забавная история шымкентских друзей

Если друг оказался вдруг секс-шантажистом. В Шымкенте мужчина попался на крючок «незнакомца».

Секретные материалы интимного содержания вымогатель оценил в 100 тысяч долларов. Следуя указаниям, сумку с частью выкупа он оставил под металлической трубой на одной из улиц. Когда вымогатель пришел за деньгами, его взяли с поличным правоохранители. Шантажистом оказался близкий друг.

Багдаулет Уразбаев, старший инспектор пресс-службы ДП г. Шымкента:

«В полицию с заявлением о вымогательстве обратился житель Каратауского района. Мужчина указал, что попал под угрозы неизвестного пользователя социальной сети, который требует с него 100 тысяч долларов. Подозреваемого полицейские задержали с поличным, когда тот спустя несколько часов явился за деньгами. Факт зарегистрировали в ЕРДР по части 4-ой статьи 194-ой Уголовного кодекса «вымогательство в особо крупном размере». Удивлению и разочарованию заявителя не было предела, когда он узнал в задержанном своего друга».

Оказалось, что пикантными снимками горе-товарищ завладел во время застолья, воспользовавшись нетрезвым состоянием приятеля. Вымогателя водворили в изолятор временного содержания. Если его вину докажут, то ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

По словам экспертов, способ обезопасить себя от секс-вымогательства всего один: просто не делать фото и не снимать видео, которыми можно шантажировать. Современные смартфоны и компьютеры без должного уровня защиты — словно пороховая бочка. При большом желании доступ к ним может получить даже хакер средней руки.