19-летнего парня задержали за шантаж школьницы

— Пришел в Кызылкишлак на встречу. Парни из Кызылкишлака поймали меня. Прошу прощения у ребят.

На кадрах, распространившихся в соцсетях, 19-летний парень. Его задержали местные жители во время встречи с 14-летней школьницей. По словам авторов записи, он уговорами получал от девочки фото интимного характера и угрожал их распространить, если она откажется от встреч с ним.

— Ты удалишь фотографии и видео?

— Да, удалю всё.

Родные школьницы обратились в полицию. Тем не менее, они опасаются, что дело могут закрыть. Но в департаменте полиции сообщили — уголовное дело возбуждено.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен и доставлен в полицию. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств. По итогам досудебного расследования будет принято процессуальное решение», — сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

Правоохранители подчеркнули, что в интересах следствия другие детали пока не разглашаются.