С какими рисками сталкиваются дети онлайн

Цифровая среда в Казахстане становится всё более агрессивной для подрастающего поколения, на смену обычному троллингу пришли сложные технологические угрозы, такие как создание компрометирующих дипфейков ради шантажа.

Кроме того, дети сталкиваются с грумингом — попытками взрослых втереться в доверие, финансовым мошенничеством в играх, кибербуллингом и другими опасностями. Эксперты подчеркивают, что технические меры вроде родительского контроля должны идти рука об руку с доверием между родителей и ребенком.

Юные пользователи интернета и социальных сетей получают доступ не только к обучающему контенту, но и к опасной среде, к которой они часто не готовы. Онлайн-угрозы становятся всё изощрённее. Сегодня ребёнок может столкнуться не просто с агрессией в комментариях, а с куда более серьёзными рисками, от кибербуллинга до шантажа с использованием дипфейков. С этим уже сталкиваются подростки и взрослые.

«Ко мне обратились родители, их ребёнок, он как бы являлся студентом. И, соответственно, они получили рассылку на почту, в котором было видео сексуального характера с использованием изображения этого парня. Изображение было взято из открытых источников. Теоретически с этим может столкнуться любой ребёнок и любой подросток. И суть этого сообщения была в шантаже», — Азиза Шужеева, председатель правления НКО TECHNOWOMAN.

При этом, если взрослый способен отстоять свои границы, ребёнок чаще замыкается в себе и может пойти на поводу у злоумышленников. По данным глобального ресурса по удалению запрещённого детского контента, за первое полугодие прошлого года из Казахстана поступили десятки тысяч сигналов о распространении контента, связанного с потенциальной эксплуатацией детей в сети.

«Очень важно повышать осведомленность, что какие функции есть, минимальные технические мероприятия. Это включение функций родительского контроля. Модерация контента, которому вы можете иметь доступ. То есть, аккаунт специально создан для ребенка, и он должен быть подвязан к родителю. Нужно проводить разъединительные мероприятия, как для родителей в первую очередь, чтобы родители в дальнейшем доводили для своих детей данную информацию», — Амангельды Кусаинов, технический директор компании BESUPPLY.

Эксперты уверены, контроль необходим, но он не должен превращаться в давление. Подросток только формирует границы и критическое мышление, и в этот момент рядом должен быть взрослый направляющий его.

«Лучше всего метод – это беседы. Если ваш ребенок интенсивно пользуется социальными сетями, интернетом, то значит пора вводить семейные беседы, когда вы разговариваете абсолютно на все темы. И в плане не на нравоучение, не с позиции высокой, что я лучше знаю. С позицией, что а мне интересно» с кем ты общаешься, а что ты сейчас смотришь. И так ненавязчиво вы можете отслеживать, что происходит в голове ребенка и чем он сейчас увлекается», — Анастасия Утинанс, психолог.

При этом цифровая гигиена должна стать такой же базовой привычкой, как личная безопасность. В некоторых странах этому обучают с детского сада. Казахстану, по словам специалистов, также необходим системный подход, от просвещения до создания центров, способных оперативно реагировать на киберугрозы.