«Бумажная рапсодия»: Как прошла персональная выставка коллажей в Шымкенте

9 августа в выставочном зале Шымкентской городской универсальной библиотеки имени А. Пушкина открылась первая персональная выставка коллажей Диаса Давесова под названием «Бумажная рапсодия».

На ней представлено почти все, что было создано молодым автором за три года – именно столько времени он занимается коллажами. Творить в этом виде изобразительного искусства он начал в 2020 году – во время карантинных ограничений в связи с пандемией.

Коллажи создавались на самые разные темы: от глубоко личных до юмористических, от ассоциативных до искусно преломляющих привычную действительность. Каждому суждено выхватить и «считать» в работах художника свой смысл. В целом они лишены прямой конкретики и многослойны. Некоторые работы были рождены из формальных экспериментов, есть абстрактные картины.

Как говорит Диас, направления, посыл и содержание его работ выражены в разных формах. Подавляющее большинство из представленных на выставке 70 коллажей – бумажные, или аналоговые: они сделаны вручную из бумаги с помощью клея и ножниц.

Мастерство автора заключается в том, что многие зрители не видят в картинах склеек разнородных элементов и воспринимают их как цифровой коллаж. Цифровые коллажи молодой художник тоже иногда делает, но чисто цифровыми их не назовешь: они включают и бумажные «вставки».

Выставлена также серия работ, выполненных в технике фотомонтажа.

Интересно, что Диас не является профессиональным художником и работает по наитию. Он окончил детскую музыкальную школу имени Ж. Омаровой по классу фортепиано. В 8 лет дал первый сольный концерт, ему прочили карьеру музыканта. Он самостоятельно освоил игру на гитаре. Занимался спортивными и бальными танцами в детской школе искусств. После окончания школы-гимназии №45 полтора года обучался специальности «культурология» в КазНПУ имени Абая. Сейчас изучает «переводческое дело» в ЮКУ им. М. Ауэзова. Однако именно коллаж стал для Диаса Давесова самой главной и любимой формой самовыражения.

Эти обстоятельства придают особый интерес к коллажному творчеству нестандартного автора. Познакомиться с ним в библиотеке А. Пушкина можно в течение месяца: выставка будет проходить с 9 августа по 9 сентября.

Кстати, есть еще один интригующий факт. Уникальность события в том, что это первая выставка коллажа в выставочном зале библиотеки и первая большая выставка авторского коллажа в Шымкенте.