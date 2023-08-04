ДП Шымкента извинились за сотрудника, который наехал на пешеходов

По факту ДТП с участием полицейского в ДП Шымкента проводится расследование.

«Факт зарегистрирован в ЕРДР департамента полиции города Шымкент по части 2 статьи 345 УК РК “Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Назначены соответствующие экспертизы. В свою очередь, руководство ДП города приносит свои извинения перед пострадавшими и их родственниками за сотрудника полиции, из-за попустительства которого люди получили травмы на дороге. Досудебным расследованием занимается управление дознания ДП. Ход расследования находится на особом контроле начальника ДП города Шымкента Кайрата Дальбекова», — рассказали в полиции.

Напомню, 3 августа примерно в 17:00 часов на пешеходном переходе по улице Байтурсынова водитель-полицейский УП Туранского района на служебном автомобиле совершил наезд на 2-х пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина с несовершеннолетней дочерью доставлены в больницу. Как сообщили в управлении здравоохранения, состояние стабильное, потерпевшей женщине 39 лет, у нее закрытая черепно-мозговая травма. 10-летний ребенок получил сотрясение мозга, тупую травму живота и гематому. Они госпитализированы в ГДКБ.