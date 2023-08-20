Как это было: Воспоминания Заутбека Турисбекова о Динмухамеде Кунаеве

22 августа исполнится ровно 30 лет со дня смерти Кунаева Динмухамеда Ахмедовича, советского партийного и государственного деятеля.

Динмухамед Ахмедович был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана (1960-1962 гг. и 1964-1986 гг.), членом Политбюро ЦК КПСС (1971-1987 гг.), трижды Героем Социалистического Труда (1972, 1976 и 1982 гг.), академиком АН КазССР (1952 г.).

Динмухамед Кунаев родился 12 января 1912 года в городе Верный Семиреченской области Российской империи, а скончался 22 августа 1993 года в городе Алматы. Похоронен на Кенсайском кладбище под Алматы.

Накануне этой даты РАБАТ публикует воспоминания Заутбека Турисбекова, государственного деятеля Республики Казахстан, экс-акима Южно-Казахстанской области, заслуженного работника дипломатической службы Казахстана о его встречах с Кунаевым. Воспоминания написаны в июле 2020 года.

Весной 1992 года нашу Южно-Казахстанскую область посетил Динмухамед Ахмедович Кунаев. Я работал тогда первым заместителем руководителя администрации области. Руководил областью глава администрации Марс Фазылович Уркумбаев.

Должность акима области была утверждена позже в 1994 году. Нас, 16 руководителей областей, собрал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и вручил золотые нагрудные знаки «Аким области».

Конечной целью поездки Кунаева был Ташкент, где он планировал встретиться с супругой бывшего первого секретаря ЦК КП Узбекистана Шарафа Рашидова.

Сопровождать Д.А. Кунаева поручили мне. Я выехал на автомашине «Чайка» на границу области со стороны Тюлькубасского района. Джамбульская делегация передавала нам высокого гостя в пять часов. Никто не хотел расставаться с таким мудрым и обаятельным человеком, сделавшим для Казахстана больше, чем это возможно.

Наконец, заполучив высокого гостя, мы выехали в Чимкент. На следующий день мы выехали в Ташкент, столицу Узбекистана. Встречал нас на границе Казахстана бывший секретарь ЦК КПСС Нуритдин Акрамович Мухитдинов. Они хорошо знали друг друга и долго обнимались при встрече.

По пути в Ташкент, когда мы проезжали мимо населенных пунктов, Динмухамед Ахмедович вспоминал пофамильно каждого руководителя этих крупных хозяйств. В свои 82 года у него была незаурядная память.

По пути он мне рассказывал различные истории из жизни Казахстана. Когда в 1962 году по приказу Никиты Сергеевича Хрущева Узбекистану передали три казахстанских района, первым секретарем ЦК КП Казахстана был Исмаил Абдурасулович Юсупов, по национальности уйгур. Динмухамед Кунаев был смещен с этой должности в связи с неповиновением властям Москвы. Д. Кунаев вместе с Ж. Ташеневым сохранили Казахстану пять целинных зерносеющих регионов страны, входивших в целинный край, поплатившись за это своими высокими должностями.

Когда Д.А. Кунаев в 1964 году пришел вновь первым секретарем ЦК КП Казахстана, он обратился к Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу с просьбой о возвращении южных хлопкосеющих районов (Ильичевского, Пахта-Аральского и Кировского) Чимкентской области обратно Казахстану. Л.И. Брежнев поддержал Д.А. Кунаева в этом вопросе. Пригласил к себе Кунаева и Рашидова и дал указание вернуть южные хлопкосеющие районы Чимкентской области Казахстану. Шараф Рашидов согласился, но целых шесть месяцев не исполнял поручение Леонида Брежнева.

Динмухамед Кунаев периодически интересовался, как идет решение вопроса о передаче районов. Узбеки пошли на хитрость. Они через Госплан СССР, тогда его руководителем был авторитетнейший и всемогущий в СССР руководитель Николай Константинович Байбаков, обосновали строительство десятков совхозов на территории этих районов за счет республиканского бюджета Узбекистана и уговорили Леонида Брежнева оставить эти совхозы за Узбекистаном. В 1971 году три района были возвращены Казахстану за исключением территорий этих совхозов.

Семья Рашидова в партийно-советские времена жила в коттедже УД ЦК КП Узбекистана. После смерти Шарафа Рашидова во время перестройки коттедж разделили на пять семей, а семье Рашидова выделили трехкомнатную малюсенькую квартиру на третьем этаже пятиэтажной «хрущевки».

Квартиру мы еле нашли, дом стоял на задворках. Жена Рашидова встретила Д.А. Кунаева как самого дорогого человека, соратника Ш. Рашидова. Говорила, что у нее ощущение, что увидела своего мужа Шарафа. Она долго рыдала, говорила, что ослепла в тюрьме.

Пять человек сидели в зале за столом, еле уместившись, такая тесная была комната. Обслуживала дастархан дочь Рашидова, доктор химических наук, профессор Сайора Шарафовна. Динмухамед Кунаев участливо интересовался другими проблемами семьи.

Вечером нас разместили в резиденции Президента РУ «Шелковичная». Утром планировалась встреча с Президентом Узбекистана Исламом Абдуганиевичем Каримовым в его резиденции «Ак Сарае».

Димаш Ахмедович после ужина засел над кипой бумаг. Я поинтересовался, что это за документы. Оказывается, он изучал госстатистику периода независимого Узбекистана. Я ему говорю, что Вы были членом Политбюро ЦК КПСС, эти цифры знаете на память. Он немного прищурился и говорит: «Заутбек, для разговора с Президентом независимого государства я должен владеть свежими цифрами». Какая ответственность, нам надо всем этому научиться, особенно молодому поколению.

Уже за полночь, а он работает над документами. Личный врач Асхат начал уговаривать его отойти ко сну, завтра напряженный день.

Утром мы приехали в резиденцию Президента Узбекистана. Встреча планировалась на 30 минут. Д.А. Кунаев зашел один. Я засек время. Беседа продлилась 1 час 15 минут. Когда я ему об этом сказал, он обрадовался, как ребенок. Они договорились осенью того же года провести торжественные мероприятия в городе Жизаке, на Родине Рашидова, в честь 75-летия со дня его рождения.

Шараф Рашидов родился 7 ноября 1917 года — это знаменательная дата, день, когда произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция. Динмухамед Ахмедович пообещал Исламу Абдуганиевичу лично принять участие в торжествах. Осенью того же года, 6 ноября, мы прибыли в Жизак, торжественное заседание, посвященное 75-летию Шарафа Рашидова открыл Президент Узбекистана И.А. Каримов. Народу со бралось много, зал был забит.

Открывая собрание, Ислам Каримов сказал: «В этом зале находятся соратники и предатели Шарафа Рашидова». Зал затих в безмолвной тишине. Каримов предоставил слово Динмухамеду Кунаеву. Кунаев вышел на трибуну. В зале послышались бурные аплодисменты. Говорить Димашу Ахмедовичу не давали минут пять. Он успокаивал аудиторию, подняв обе руки, но зал не успокаивался. В это время поднялся с места Ислам Каримов. Произошел новый всплеск аплодисментов. Зал гудел. Потом Каримов присел и стал выступать Кунаев, без бумаг, говорил своими словами.

Он рассказал о выдающейся роли Шарафа Рашидова в развитии советского Узбекистана, подтверждая все данными статистики.

Когда он закончил речь, с места сразу встал Ислам Каримов. Теперь бурные аплодисменты, переходящие в овации, длились минут десять. Кунаев перешел от трибуны на свое место в президиуме. Овации не прекращались. Вот так любят этого ЧЕЛОВЕКА в братском Узбекистане.

Когда мы сели в машину, я ему сказал: «Димаш Ахмедович, Вы столько слышали в жизни аплодисментов в свою честь». Тогда он мне на ухо шепотом сказал: «Заутбек, это другие аплодисменты». На обратном пути мы заехали в город Гагарино — райцентр Мырзашольского района Узбекистана, где в основном проживают казахи. Здесь народ носил его на руках, он был любимчиком, среди людей он стоял, возвышаясь, как исполин.

Потом мы вернулись в Казахстан. По пути в Ленинском (ныне Казыгуртском районе) мы запланировали открытие школы им. Д.А. Кунаева.

После завершения мероприятия нас пригласил к себе домой на дастархан местный кооператор-бизнесмен. Обед был не запланирован. Он собрал дома за дастарханом около 100 своих родственников. Димаш Ахмедович выглядел устало, личный врач Асхат попросил меня уговорить его отказаться от ужина. «Он только Вас слушается», — сказал мне Асхат. Я его уговаривал, но он категорически не соглашался, обосновывая тем, что простой народ его пригласил на дастархан, посвященный ему. Пришлось с ним согласиться.

Я тогда вспомнил слова Асанбая Аскаровича Аскарова. Как-то, работая первым секретарем Тюлькубасского райкома партии, мы пригласили членов бюро обкома партии ознакомиться с достопримечательностями нашего района. Красивых мест в районе было много. Мы их пригласили в урочище Пистели-золотари. Местность там холмистая. Когда закончили трапезу, все поднялись на возвышенность. Мы с Асанбаем Аскаровичем беседовали. В это время подошел Урман Курганович Ерметов, организатор дастархана, и сказал, что забыли подать плов. Я набросился на него с претензиями. Поняв, что что-то не так, Асанбай Аскарович обратился ко мне: «Что случилось?» Я ему сказал, что не подали на дастархан плов. «Бізге арналған дәм ба?» («Для нас приготовленный?») — спросил он. Я ответил: «Да!» Тогда он пригласил всех гостей обратно за дастархан и сказал, что забыли подать плов. А мне рассказал, что как-то подобный случай произошел с Кунаевым, тоже забыли подать блюдо к столу. Д.А. Кунаев сказал Асанбаю Аскаровичу: «Саған арналған дәм болса, дастарханнан аттап өтпе, уақыт тап дәм татуға. Сен дастарханнан үлкен емессің, жолын болмайды» («Никогда не переступай дастархан, посвященный тебе, найди минуту времени. Ты не выше дастархана, дороги не будет»). Дастархан-көп адамдардын пейнеті, ол саған көрсеткен халықтын қүрметымен, ықыласы». Это был жизненный принцип Динмухамеда Кунаева. Поэтому он тогда в Ленинском районе посетил незапланированный обед. Я запомнил эту мудрость на всю жизнь и всегда придерживаюсь этого правила этикета.

Вечером мы добрались до санатория «Сары-Агач», где был запланирован отдых. Туда я пригласил своих друзей Тито Уахаповича Сыздыкова и Александра Ивановича Кошевого.

Мы с удовольствием посидели сами, общаясь с обаятельной, интересной, многогранной, незаурядной личностью, которой был Димаш Ахмедович Кунаев.

Марс Фазылович так и не встретился с ним, он был на заседании Парламента в Алма-Ате.

Посчастливилось моей маме и моей семье прикоснуться к этой Великой Легенде, к «Тірі Аруақу».

Мой отец Каусбек Турисбеков, участник Великой Отечественной войны, долгое время работал на хозяйственной и партийной стезе в нашей области. Девять лет был первым секретарем Чардаринского райкома партии, поднимал Голодную степь. Он умер очень рано — в 54 года. Болезнь он заработал в Чардаре, там очень жесткий, жаркий климат. Район был вновь образованным и нужно было работать днем и ночью, без выходных. Питьевая вода была некачественной. Печень не выдержала.

После его смерти мама еще 9 месяцев жила в Чардаре. Квартиру в Чимкенте не успевали сдать в срок. Старшая сестра Балакыз тоже вышла замуж и ютилась в Алма-Ате по арендным квартирам. Тогда мама обратилась к другу отца Эрику Христофоровичу Гукасову, руководителю Главриссовхозстроя, чтобы Балакыз выделили квартиру в Алма-Ате в высотке на площади Республики. Э.Х. Гукасов сказал, что распределение квартир в этом элитном доме на контроле у Кунаева, чтобы это решить, необходима его виза на письме.

Мама через помощника Димаша Ахмедовича Дусетая Бекежанова передала письмо самому Д.А. Кунаеву. Он спросил у помощника: «Қаусбектін қанша баласы бар? Шымкенттен, Алматыдан пәтер беріндер. Баллар жетімдік көрмесін». Вот так он решил бытовые вопросы нашей семьи. Так он поступал часто, когда речь шла о его соратниках. Я ему все рассказал и искренне поблагодарил за заботу о нашей семье. Он улыбнулся и сказал: «Твой отец Каусбек был настоящим коммунистом. Ты его единственный сын, будь достоин его памяти и стремись быть похожим на него». Я к этому стремлюсь всю свою жизнь.

На следующий день я проводил Димаша Ахмедовича на границу области и передал этого Великого Исполина в руки джамбульцев. Я был самым счастливым человеком на земле, судьба подарила мне пять дней общения с этой поистине легендарной, талантливой от Бога, незаурядной личностью.

По пути мы остановились в селе Ванновка, райцентре Тюлькубасского района, где я проработал 14 лет. Мы со своими спонсорами — Чимкентским фосфорным заводом, ДСУ-93 — построили в районе многие объекты хозспособом. Расширили центральную улицу села, засадили ее соснами, сделали широкие тротуары с двух сторон, построили телевышку, физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, а для фосфорного завода — несколько откормочных площадок для КРС и свиней. Возвели хозспособом Дом школьников. Вот туда-то мы и пригласили Димаша Ахмедовича. Он с огромным интересом осмотрел все кружки, организованные нами для детей.

В конце встречи я предложил сфотографироваться на память с моей семьей. Мы с Алмой встали за его спиной, Тимура он взял на руки. К сожалению, эта фотография не сохранилась. Прощаясь, он сказал: «Знаешь, Заутбек, жаль, что я не знал тебя раньше. Когда я умру, у меня все готово на Кенсайском кладбище. Отодвинут плиту, положат и снова ее задвинут. И все». Зачем мне он это сказал, до сих пор не пойму…

На прощание он вручил мне свою визитку. На ней вместо должности было написано «горный инженер». Больше мы с Димашем Ахмедовичем не встречались, а как жаль, такая жизненная школа. Д.А. Кунаев остался в памяти народа как руководитель, который поднял Советский Казахстан на пьедестал жизни.

Он был профессиональным, честным, порядочным руководителем республики, верным и преданным сыном своего многострадального народа.

* * *

Леонид Брежнев и Динмухамед Кунаев были очень близкими друзьями. Дружили семьями. Личные контакты играют огромную роль даже в обыденной жизни. Что касается руководителей такого ранга, то взаимное уважение решало многие вопросы. Леонид Ильич по своей человеческой натуре был очень добрым человеком. К Кунаеву он обращался просто – Димаш.

Он очень его любил и уважал за высокие человеческие качества. И это было взаимно. Их братская дружба сыграла огромную роль в развитии советского Казахстана. Кто от этого пострадал? Выиграл народ Казахстана. Сколько промышленных гигантов — заводов, фабрик, предприятий, социальных объектов — было выстроено за эти годы!

Алма-Ата стала одним из красивейших городов страны. Медео, Шымбулак! Ни один город мира не имеет в такой близости от центра города великолепные лыжные трассы. А площадь Независимости в центре Алма-Аты, которая получила в свое время Госпремию СССР за оригинальную архитектуру! А вращающаяся телевышка на Кок тобе! А баня «Арасан», за которую Кунаев получил выговор на Политбюро ЦК КПСС! А гостиница «Казахстан», где мы с удовольствием отдыхали, когда учились в Алма-Атинской высшей партийной школе! Динмухамед Кунаев не забрал это все с собой в вечный потусторонний мир. Все это осталось новым поколениям независимого Казахстана.

С 1955 по 1985 год во многом благодаря Динмухамеду Ахмедовичу Кунаеву на просторах советского Казахстана было построено 43 города, в том числе такие промышленные центры, как Рудный, Экибастуз, Актау, Аркалык, Степногорск, Кентау, Темиртау, Лисаковск. Кентау стал образцовым городом коммунистического быта. Там под руководством первого секретаря горкома партии И. Тлеубергенова совершались мировые рекорды шахтопроходки. Все этим городом восхищались и желали быть его жителями. В 1965 году Казахстан выпускал 10,6% высоковольтной аппаратуры, 6,5 % прокатного, 10% обогатительного оборудования к их общему производству в стране.

С 1981 по 1986 год в Казахстане было построено более 400 предприятий. Машиностроение и металлообработка были крупными отраслями промышленности республики. Работали машиностроительные заводы в Алма-Ате, Усть-Каменогорске, Караганде, Уральске, Петропавловске и Павлодаре. Продукция Алматинского завода тяжелого машиностроения поставлялась почти в 50 стран мира, в том числе Западную Европу и Японию. Крупнейшее же предприятие в Петропавловске — Петропавловский завод тяжелого машиностроения (ПЗТМ) — производило такие высокотехнологичные изделия, как мобильные комплексы с баллистическими ракетами средней дальности (SS-20, SS-21, SS-23).

* * *

Ведущие отрасли промышленности:

* горнодобывающая;

* цветная и черная металлургия;

* угольная;

* химическая;

* машиностроение;

* легкая;

* пищевая.

Электроэнергетика базировалась на собственном угле, нефти и гидроэнергии. Крупные ГЭС на реках Иртыше (Усть-Каменогорская ГЭС, Бухтарминская ГЭС), Сырдарье (Чардаринская ГЭС), Или (Капчагайская ГЭС), к 1991 году строилась Шульбинская ГЭС.

Были построены крупные ТЭЦ в Алма-Ате, Караганде, Экибастузе, Петропавловске, Джамбуле, Чимкенте, Ермаке, Павлодаре и других городах.

Велась добыча каменного угля (Экибастузский, Карагандинский бассейны), нефти и газа (на полуострове Мангышлак, в Эмбинском районе), железной руды (Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный комбинат), полиметаллических, медных (Рудный Алтай), никелевых руд, бокситов и др.

Цветная металлургия была представлена медной (Балхашский горно-металлургический комбинат и Джезказганский горно-металлургический комбинат), свинцово-цинковой (Усть-Каменогорск, Лениногорск, Чимкент), алюминиевой (Павлодар) промышленностью.

Была создана титановая и магниевая промышленность.

Черная металлургия — в Темиртау, Актюбинске, Караганде, Ермаке.

Основные центры машиностроения (производство кузнечно-прессового, горношахтного оборудования, станков, экскаваторов, сельскохозяйственных машин) — Чимкент, Караганда, Алма-Ата, Целиноград, Кентау, Павлодар, Усть-Каменогорск и др.

Республика обладала также высокоразвитой химической промышленностью. Ввод в эксплуатацию Джамбульского и Чимкентского комбинатов по производству желтого фосфора вывел Казахстан по имеющимся мощностям на первое место в мире по производству желтого фосфора. Предприятия химической промышленности производили минеральные удобрения, фосфор, пластические массы, синтетический каучук, химические волокна (основные промышленные центры — Каратау, Чимкент, Джамбул, Гурьев).

Нефтеперерабатывающие заводы в Гурьеве, Павлодаре, Чимкенте. Чимкентский шинный завод был одним из крупнейших в Союзе.

В советские годы были введены в строй десятки предприятий легкой промышленности, среди них такие, как Алматинский хлопчатобумажный комбинат, Кустанайский и Семипалатинский камвольно-суконные комбинаты, Джамбульский кожевенно-обувной комбинат и многие другие предприятия, оборудованные по последнему слову техники.

В Казахской ССР действовали 18 швейных фабрик, которые накануне распада Союза были оснащены импортным оборудованием. Из отраслей легкой промышленности были наиболее развиты кожевенная, обувная, овчинно-шубная, шерстяная, трикотажная и хлопчатобумажная.

Пищевая промышленность была представлена крупными предприятиями мясной, молочной, маслобойной, сахарной, консервной отраслями промышленности.

Строительная индустрия включала производство цемента, извести, кирпича, железобетонных конструкций и др. Ярким примером являлся крупнейший домостроительный комбинат в Алма-Ате.

Бывшие предприятия легкой промышленности:

* Алматинский хлопчатобумажный комбинат;

* Алматинская ковровая фабрика;

* Алматинский меховой комбинат;

* Алматинская швейная фабрика имени Гагарина;

* Алматинская швейно-галантерейная фабрика;

* Алматинская трикотажная фабрика;

* Алматинская обувная фабрика «Жетысу»;

* Алматинская обувная фабрика;

* Алматинская хлопкопрядильная фабрика;

* Алматинская кожгалантерейная фабрика;

* Джамбульский кожевенно-обувной комбинат;

* Карагандинская обувная фабрика;

* Каргалинский суконный комбинат;

* Кызыл-ту;

* Кустанайский камвольно-суконный комбинат;

* Семипалатинская обувная фабрика;

* Семипалатинский камвольно-суконный комбинат;

* Чимкентская прядильная фабрика;

* Чимкентская ткацкая фабрика;

* Чимкентская носочная фабрика «Эластик»;

* Чимкентская швейная фабрика «Восход»;

* Чимкентская кожгалантерейная фабрика.

Бывшие предприятия химической и пластмассовой промышленности:

* Шевченковский завод пластических масс;

* Гурьевский химический завод;

* Актюбинский химический комбинат

(г. Алга);

* Карагандинский завод синтетического каучука (г. Темиртау);

* Карагандинский завод резинотехнических изделий (г. Сарань);

* Кустанайский завод химического волокна имени 50-летия СССР;

* Шахтинский завод синтетических моющих средств;

* Чимкентский шинный завод;

* Чимкентский фосфорный завод;

* Чимкентский гидролизный завод.

Бывшие крупные предприятия пищевой промышленности:

* Алматинский мясоконсервный комбинат;

* Алматинский плодоконсервный завод;

* Карагандинский мясокомбинат;

* Семипалатинский мясокомбинат.

Предприятия тяжелого машиностроения:

* Алматинский завод тяжелого машиностроения;

* Казцветмаш;

* Гидромаш;

* Петропавловский завод тяжелого машиностроения;

* Машиностроительный завод имени

С.М. Кирова;

* ПО «Каргормаш» в Караганде в составе трех заводов.

Транспорт

Основной вид транспорта — железнодорожный. Эксплуатационная длина (на 1986 год):

* железных дорог — 14,5 тыс. км;

* автодорог — 95,8 тыс. км (в том числе с твердым покрытием — 80 тыс. км).

Судоходство по Каспийскому и Аральскому морям, озеру Балхаш, рекам Иртыш, Сырдарья, Урал. Был развит авиационный и трубопроводный транспорт. Нефтепроводы Гурьев — Орск, Узень — Шевченко, Узень — Куйбышев. Магистральные газопроводы Средняя Азия — Центр, Средняя Азия — Урал (Газли — Свердловск — Газли — Челябинск через Свердловск), Бухара — Ташкент — Чимкент — Джамбул — Фрунзе — Алма-Ата.

(Окончание на 8-й стр.).

Сельское хозяйство и животноводство

В 1985 году в республике насчитывалось 2 140 совхозов и 388 колхозов. Сельскохозяйственные угодья составляли 198 млн. га, из них:

* пашня — 35,7 млн. га;

* пастбища — 157 млн. га.

Площадь орошаемых земель — 2,23 млн. га (1986 г.).

Были созданы крупные оросительные каналы и ирригационные системы в Кзыл-Ординской, Чимкентской, Джамбульской, Талды-Курганской и Алма-Атинской областях.

Казахстан был одним из основных производителей мяса, шерсти и зерна в Советском Союзе. Поголовье скота составлявшее в 1955 году около 4 млн. голов КРС и 18 млн. овец, в 1983-м достигло свыше 9 млн. и 36 млн. соответственно. Животноводство давало 58% стоимости валовой продукции сельского хозяйства. В сельском хозяйстве сочеталось крупное механизированное зерновое земледелие на неполивных и орошаемых землях и мясо-шерстное овцеводство и мясное скотоводство.

С освоением (1954-1960 годы, 25,5 млн. га) целинных и залежных земель республика стала одним из ведущих районов по производству зерна в СССР (28,3 млн. тонн в 1986 году). Посевы зерновых (главным образом, пшеницы, технических (подсолнечник, хлопчатник, лен-кудряш) и кормовых культур). Плодоводство, виноградарство, бахчеводство.

Поголовье (на 1987 год в млн. голов): крупно-рогатый скот — 9,5; овец и коз — 36,4, разводили также свиней, верблюдов и лошадей.

Площади под кормовыми культурами в 1990 году составляли 11 млн. гектаров. Ежегодный объем производства комбикормов, составлял в 1990 году более 4 млн. тонн.

Другие достижения

Чего стоит только Казахстанская магнитка, она давала 10% всей экономики советского Казахстана. На ней профессионально вырос Лидер Нации, наш Елбасы, Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев.

Кунаев и Назарбаев даны нашему великому народу, как подарок судьбы. Они такие же обыкновенные люди, как и мы, а человеку свойственно ошибаться. Никто от этого не застрахован.

В Китае о Мао Цзедуне говорят, что он 70% политики построения государства делал правильно, а в 30% допустил промахи и ошибки. Тем не менее кормчий Мао занимает особое место в истории Великого Китая. Его портрет висит в Пекине, на главной площади страны Тяньаньмэнь. Нам надо учиться у великих наций уважать своих лидеров.

Посмотрите на историю СССР, это наша с вами история. Сегодня мы хаем всех руководителей СССР. Мол, они у нас все оказались бездарными, случайными лидерами. И Владимир Ленин, и Иосиф Сталин, и Никита Хрущев, и Леонид Брежнев. и Юрий Андропов, и Констанчин Черненко, и Михаил Горбачев… Мы над ними сегодня весело смеемся, а часть из нас их проклинает. Нам, народу Казахстана, надо сделать свои правильные выводы. Лидеры выходят из народной среды. Каждый народ достоин своего лидера!

Развалился по объективным и субъективным причинам СССР. Нурсултан Абишевич до последнего дня боролся за то, чтобы сохранить экономические связи бывших республик СССР, остаться в рублевой зоне. Не мы вышли из Союза, нас оттуда культурно выпихнули, если можно так сказать. Нарушились все межотраслевые, экономические, деловые связи огромной страны, шестой части суши. Многие предприятия закрылись, потеряв рынок сбыта. Здесь нашей вины нет. Времена не выбирают, во временах живут и умирают. Что ж, на наше поколение выпало это сложное испытание, и мы его под руководством Елбасы, Первого Президента страны Н.А. Назарбаева с честью выдержали, сделали все, что смогли. Пусть новые поколения сделают лучше и больше нас. Мы, старая гвардия, и вам еще во многом можем помочь. У нас еще есть порох в пороховницах. Мы вам не будем навязываться с меркантильными просьбами личного характера. Упаси Бог!

Нынешней молодежи скажу: не забывайте нас, используйте наш богатый жизненный опыт. Вы не хуже нас, но и не лучше. Вы просто другие. Перед вами стоят новые масштабные задачи: продолжить строительство независимого Казахстана. Не зацикливайтесь на критике прошлого, живите настоящим и будущим нашей любимой страны.

Бернард Шоу говорил: «Патриотизм — это когда человек считает свою страну самой лучшей лишь потому, что он в ней родился!» Будьте патриотами своей Отчизны. В это сложное для страны время надо объединиться вокруг наших лидеров Елбасы Н.А. Назарбаева и Президента К.К. Токаева. Им нелегко. В непредсказуемом мире идет политический, информационный, экономический шторм, цунами, впереди нас ждет экономический и финансовый коллапс мировой экономики. Хватит воровать народные деньги. В это тяжелое время для страны — это кощунство и предательство. Вам этого простой народ не простит.

Н.А. Назарбаеву пришлось начинать образно говоря с нуля. Но то, что мы имеем сегодня, поднялось не на пустом месте, а строилось и создавалось на базе тех предприятий и отраслей, которые были построены нашими отцами и дедами, были созданы неистовым патриотическим трудом в советское время. Части из них я — живой свидетель.

В 90-х годах я работал акимом Южно-Казахстанской области. Было тяжелое время. Заводы и предприятия остановились, пропали рабочие места на производстве, не было в жилых домах и социальных объектах света, газа, тепла. Годами не выплачивали зарплату и пенсии. Все это было. Молодежь всего этого не помнит, часть не знает, а часть из них и знать не желает. Так поступать нельзя! Помните, что ваше время на земле тоже пролетит молниеносно, вот увидите, не заметите. Поверьте нам, мы тоже были когда-то молодыми, дерзкими и пытались перевернуть этот мир. Это свойственно молодежи, они максималисты, это закон жизни. Но старших нужно почитать и уважать. За ними мудрость, богатый жизненный опыт, а его ни за какие коврижки не купишь.

Есть у меня с молодости друзья по жизни: Сергей Александрович Терещенко, Тито Уахапович Сыздыков. Мигель Сервантес говорил: «Легко умереть за друга, трудно найти друга, за которого можно умереть». У меня такие друзья есть. Они много могут сделать для своего Отечества.

Сам я ушел на пенсию в 64 года, мне хорошо. Радуюсь свободной, беспечной жизни. Но считаю, что потенциал, данный Богом отдельным одаренным личностям, надо использовать до конца, на благо нашего народа, а не отправлять формально всех госслужащих в 63 года на заслуженный отдых с бюрократической припиской «по достижении пенсионного возраста». Все мы разные, у каждого есть свой природный потенциал, который надо использовать в интересах общества. Кто-то и в 40-50 лет может выйти на пенсию, общество этого не заметит. Но есть люди неповторимые, их надо сохранять на ведущих позициях руководства страны. Молодые и грамотные должны работать рядом с ними и учиться у них уму-разуму.

Должна быть преемственность поколений, а то по пути мы все можем растерять, в том числе мощный потенциал элиты нации. Такая опасность витает над нами, если мы вовремя не сделаем соответствующих выводов.

Президент страны К.К. Токаев прав в том, что сегодняшние руководители министерств и областей боятся брать на себя полную ответственность за свои действия. Все пытаются занять страусиную позицию, засунув голову в песок. Если бы мы, акимы 90-х годов, вели себя так же, то нашей страны попросту не было бы на карте мира. Нурсултан Назарбаев всегда поощрял инициативные действия министров и акимов.

Будучи акимом ЮКО, я 30 дней сдерживал кентауских шахтеров от похода на тогдашнюю столицу Алма-Ату. Каждый день я выступал перед тысячной толпой по три часа на казахском и русском языках. Разъяснял сложившуюся обстановку. Речь всего лишь шла об $1 млн., который задолжало Правительство, не выплатив зарплату шахтерам Кентау. Если бы я их тогда не остановил, не взял бы на себя ответственность, была бы катастрофа. Представьте себе, шахтеры планировали совершить 900 км марш по маршруту Кентау — Алма-Ата, собирая по пути каратаусцев, жанатасцев и других, недовольных властью людей. А это огромная толпа людей, организованных независимыми профсоюзами Казахстана.

Они могли бы довести до Алма-Аты несколько десятков тысяч людей. Мало не показалось бы. Независимые профсоюзы Казахстана затратили на эту акцию почти $600 тысяч.

А. Кажигельдин, бывший в ту пору премьером Правительства страны, несколько раз обещал приехать, но каждый раз говорил мне, что лучше всех с этой ситуацией справишься ты сам. И я справился с этой сложной проблемой, взял всю ответственность на себя, не перекладывая ее на Правительство. Мы народ успокоили, а с шахтерами рассчитались по долгам с зарплатой.

Сегодня акимам надо действовать так же, а может, даже и жестче, по складывающейся ситуации. В 30-х годах лучшую часть элиты расстреливали, сажали в тюрьмы, ссылали в ссылку без обратных билетов. Сегодня, не осознавая этого, мы поступаем примерно так же, исключаем национальную элиту от активной жизни, работы на благо нашего общества. Считаю это временной мерой, связанной с какими-то политическими соображениями, на этом этапе развития нашего общества. Этот вопрос надо исправлять, как можно скорее, это в наших интересах.

Ли Куан Ю говорил: «Кадры подбирать надо не по принципу старых или молодых, надо брать умных и мудрых». Сингапур поднялся именно на отставных чиновниках, специалистах, которые были приглашены в страну.

Дело не в возрасте. Дело в том, что в голове в этом возрасте.

Есть такая притча. Однажды падишах пригласил всю молодежь страны и приказал в 60 лет относить отцов на свалку. Кто ослушается, он пригрозил отрубить голову. Когда у молодца отцу исполнилось 60 лет, он положил его в мешок и отправился на свалку. По пути устал и присел на пенек. Отец спросил у сына, где ты сидишь. На пеньке, отдыхаю. Тогда отец рассмеялся и говорит: «Именно на этом пеньке я тоже отдыхал, когда своего отца нес на свалку». Сын расчувствовался и вернулся домой. Спрятал отца в сундуке, чтобы его никто не видел, иначе ему грозила смерть. На следующий день падишах издал новый указ. Он велел молодежи собраться у дворца и достать два золотых яйца со дна хауса. Кто достанет, тому в награду дочь падишаха и полцарства, кто нет, тому отрубают голову. Молодцы ныряют и не могут достать яйца. Падишах им всем отрубает головы. Продолжение мероприятия оставили на утро.

Сын пришел домой грустный, утром ему нырять за яйцами. Отец спрашивает сына: «Ты что загрустил?» Сын ему все рассказал. Тогда отец говорит: «Сын, эти яйца находятся не на дне хауса, а лежат в гнезде птицы на дереве над хаусом. А на дне хауса — это их отражение». Молодец утром пришел, достал два золотых яйца из гнезда и передал падишаху. Падишах спросил молодца: «Как он догадался?» Тогда молодец сказал, что у него не было выбора, что он ослушался падишаха, не отнес 60-летнего отца на свалку, вот он-то и подсказал эту мысль. За непослушание молодец готов был к отсечению головы. Падишах оказался мудрым, вынес указ, который гласил, что с сегодняшнего дня все, кому исполняется 60 лет, должны быть в почете и уважении. А молодежь должна у них учиться азбуке жизни. А молодцу Падишах отдал свою дочь замуж и полцарства.

Вот такая мудрая притча. Предок — идущий впереди, потомок — потом. Вновь родившийся становится в очередь из будущего в прошлое и продолжает традиции своих предков.

А это быль. Был такой философ Диоген в период правления Александра Великого-Македонского. Когда ему исполнилось 60 лет, его попросили угомониться. Тогда Диоген сказал, что только в 60 лет он понял цену времени и хочет еще многое успеть. Диоген никогда ни перед кем не склонял своей головы. Когда он прилег под солнечными лучами, Александр Македонский, расчувствовавшись, сказал: «Проси у меня все, что хочешь, Диоген». Диоген попросил: «Не загораживай солнце». Александр Македонский позже говорил: «Если бы я не был Великим Александром Македонским, я хотел бы быть Диогеном».

У нас тоже есть свои Диогены, но не философы, а производственники. Надо использовать их огромный потенциал, их бесценный опыт.

…Некорректно сравнивать Динмухамеда Кунаева и Нурсултана Назарбаева — это лидеры разных эпох развития нашей страны. Время великих испытаний всегда порождает великих людей. Перед каждым из них стояли свои исторические задачи. Они их выполнили с блеском. Каждый из них заслуживает особого, своего места в истории нашего народа и страны.

В стихах Леонида Слуцкого сказано: «Время покажет, время расставит все по своим местам, кто чего стоит, много ли значит, чьим доверять словам».

Это закон жизни и истории человечества. Быть исторической личностью непросто, это дается только избранным помазанникам Бога. Президентами не становятся, Президентами рождаются. В историю можно войти, а можно влипнуть. Задача лидера это учитывать.

Я участник и свидетель многих исторических событий построения нашего независимого Казахстана. У меня есть своя точка зрения на прошлое.

Заутбек ТУРИСБЕКОВ