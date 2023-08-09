Как жить дальше?: Жители многоэтажки просят помощи после ЧП

В Шымкенте произошел пожар в ломбарде, пристроенном к одному из многоэтажек.

В результате ЧП перед жителями дома, которые провели ночь на улице, стоит вопрос как жить дальше. Как рассказывают горожане, это не первый случай, когда горит объект малого бизнеса. Поднимают жители и другие немаловажные вопросы.

В результате крупного пожара жители одной из пятиэтажек на улице Туркестанской вынуждены восстанавливать своё жильё. Третьего августа здесь загорелся ломбард расположенный на первом этаже. Потом пламя перекинулось на квартиры верхних этажей. По словам жителей, всё произошло ночью, когда все спали и поэтому никто не заметил как начался пожар. При этом 2 человека на втором этаже оказались в плотной дымовой завесе.

«После начала пожара мы взяли детей и выбежали на улицу. Мы прошлись по всем квартирам постучались в квартиры, разбудили жителей и все вышли на улицу. Огонь сами можете видеть достигал 5-го этажа. С места пожара 4 газовых баллона вывезли, насколько это законно? К 5 часам утра только огонь потушили. Здесь рядом продается итальянская краска. Если бы она загорелась был бы такой силы взрыв, что весь дом мог загореться. Хорошо пожарные потушили вовремя», — рассказывает жительница дома Жанна Байдибекова.

По данным городского Департамента по чрезвычайным ситуациям, в течение 20 минут пожарным удалось локализовать возгорание, не дав распространиться огню, и еще через пол часа полностью потушить пожар.

«В 02.06 поступило сообщение о возгорании на первом этаже 5-этажного дома по улице Туркестанская-2, Аль-Фарабийского района. Пожар локализован в 02:27 и полностью потушен в 02:46. Причина пожара выясняется. По выявлению причин возникновения огня, будут рассмотрены соответствующие административные меры»,— говорит старший инженер по ЧС Аль-Фарабийского района Суюнбай Баратов.

Это не первый пожар на одном из объектов малого бизнеса, говорят жильцы. Поэтому люди всерьёз боятся за свои жизни. Кроме того, владельцы цокольного этажа, изменили дизайн квартиры, перестроив его под магазин. Жильцы дома теперь опасаются, что из-за отсутствия одной из несущих стен, в случае землетрясения дом рухнет. Под руинами могут остаться все жители многоэтажки.

«Вы просто не представляете, какой здесь был пожар. Здесь живут старики. Они не могли выйти из дома. Сгорели окна и комната дома на втором этаже. Если бы не пожар, а землетрясение, мы бы все оказались под завалами. Все эти магазины сняли стены. Мы боимся, что однажды наш дом рухнет», — рассказывает жительница дома Светлана Тимофеева.

Сейчас специалисты районного акимата вместе с сотрудниками департамента по ЧС выясняют причину возникновения пожара. Планируется направить запросы в компетентные органы на основании заявлений жителей о нарушений правил противопожарной безопасности.

«Проводится проверка по факту пожару. Следствие выясняет, по каким причинам произошло возгорание. Помимо этого у нас сейчас ещё есть несколько обращений граждан с просьбой установить, насколько законно здесь работали объекты малого бизнеса. Какие изменения внесены во внутренние коммуникации. Все это выясняется компетентными органами в соответствии с заявлениями жителей», — говорит заместитель акима Аль-Фарабийского района Алдияр Мусабаев.

Жители, уставшие от ежегодной борьбы за собственную безопасность, требуют не затягивать с проверкой всех объектов бизнеса на первом этаже, на предмет нарушения правил противопожарной и технической безопасности.