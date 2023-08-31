Кошелек с миллионом тенге вернули жительнице Шымкента

Утерянный кошелек с миллионом тенге вернул владелице участковый в Шымкенте, передает OTYRAR.

С сообщением об утере в управление полиции Абайского района по каналу 102 обратилась местная жительница.

Со слов горожанки, пропажу своего портмоне с крупной суммой денег, документами и банковскими картами она обнаружила при совершении покупок в торговом центре.

Спустя около часа безрезультатных самостоятельных поисков, женщина решила прибегнуть к помощи полицейских.

По вызову на место прибыли инспекторы участкового пункта №1, которые, расспросив гражданку, приступили к прочесыванию пути ее следования.

В результате, в течение получаса полицейский Нурбол Тулендибаев нашел кошелек под креслом в одном из магазинов и со всем содержимым вернул законной владелице.