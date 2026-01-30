Пенсионные накопления разрешили направлять только на погашение основного долга

С 31 января меняются правила использования пенсионных накоплений. Отбасы банк ограничивает направления, на которые можно направлять излишки из ЕНПФ: теперь их разрешено использовать только для погашения основного долга по ипотеке.

Экономисты критикуют такие меры, считая, что они сужают возможности граждан самостоятельно распоряжаться своими пенсионными средствами.

Использовать пенсионные выплаты для оплаты процентов, штрафов, пени или долгов, возникших из-за отсрочек, больше нельзя, эти суммы заемщикам придется оплачивать самостоятельно.

В новых правилах также уточнили формулировки: вместо термина «задолженность» теперь используется «основной долг».

«Теперь с помощью пенсионных излишков при частичном и полном досрочном погашении по кредиту погасить можно будет только основной долг. Полностью оплатить ежемесячный платеж, который ранее подходил под термин «задолженность», за счет ЕПВ не получится. Проценты по кредиту и другие сопутствующие платежи, которые заложены в ежемесячном платеже, заемщик должен оплачивать собственными средствами», — пресс-служба АО «Отбасы банк».

Экономисты считают, что ужесточение правил и расширение списка запретов на использование пенсионных накоплений преследует одну цель, сохранить как можно больше средств в ЕНПФ.

При этом действующие пороги изъятий эксперты называют высокими, а граждане, которые официально работают и регулярно делают отчисления, сталкиваются с сокращением возможностей распоряжаться своими деньгами.

«Если человек работает в нефтегазовом секторе переводчиком, и ясно, что его деятельность будет длиться максимум 10 лет, логично ему разрешить на эти излишки купить переводческое агентство. Тогда он будет иметь пожизненную пенсию с этого агентства, которым он сам специалист и сам разбирается в этом виде деятельности. Но таких условий у нашего ЕНПФ нет. Его задача показать доходность перед руководством, а не перед самими гражданами», — Марат Абдурахманов, экономист.

Эксперты уверены, что такой подход неверен. Пенсионные аннуитеты граждане должны формировать самостоятельно, а ЕНПФ при этом должен выполнять вспомогательную роль.

«Я предлагаю подойти к этому вопросу с точки зрения традиции и нашей практики. То есть граждане должны быть собственниками этих денег», — Марат Абдурахманов, экономист.

Новые правила начнут действовать с 31 января. В связи с их введением платформа enpf-otbasy.kz временно приостановит работу.

Подать заявки на частичное или полное погашение ипотечных займов будет невозможно с ночи 30 января до 2 марта 2026 года.