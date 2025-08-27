Десятки семей получат ключи от новых квартир

В этом году здесь планируют сдать в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья. Только за 7 месяцев введено свыше 528 тысяч квадратов — рост по сравнению с прошлым годом составил 115%.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Наша задача не только построить как можно больше домов, но и обеспечить их качество. Я поручил акиматам городов и районов усилить контроль за каждой многоэтажкой, возводимой за бюджетные средства. Новые квартиры должны быть надежными и доступными для людей».

В области продолжается строительство и новых многоэтажек. Сейчас возводят 30 домов почти на 2200 квартир. В Туркестане уже сданы 17 домов, ещё один — в Кентау. До сентября планируют завершить строительство ещё двенадцати. Эти квартиры будут распределены через «Отбасы банк» среди тех, кто стоит в очереди. Кроме того, идёт работа над шестью арендными домами на 296 квартир.

Абай Турханов, руководитель областного центра строительства: «В этом году мы планируем ввести как ипотечные, так и арендные дома. Дополнительно идёт закуп почти трёх тысяч квартир. Часть жилья уже приобретена, остальное будет распределено до конца года».

Но на этом планы не заканчиваются. Помимо запланированных объектов в регионе возводится ещё более двух тысяч квартир. Их строительство завершится в 2026 году. Все эти шаги направлены на то, чтобы как можно больше семей обрели собственный дом и уверенность в завтрашнем дне