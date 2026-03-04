Очередь на жильё в Туркестанской области переводят под контроль АО «Отбасы банк»

Функция распределения кредитного и арендного жилья закреплена за «Отбасы банком». Местные власти должны помочь государственному банку в упорядочении очередности. Этот вопрос и вопрос субсидирования арендного жилья рассмотрели в администрации Туркестанской области.

С 24 мая 2025 года в соответствии с реформами, внесёнными в жилищную политику, очередь на жильё передана в ведение акционерного общества «Отбасы банк». Теперь все вопросы и обращения, связанные с обеспечением жильём, регулируются через это финансовое учреждение.

Токтар Усубалиев, руководитель областного управления энергетики и ЖКХ: «Согласно новым требованиям, каждый гражданин, состоящий в очереди, должен войти в свой личный кабинет в информационной системе «Центр обеспечения жильём» и дать согласие на обработку персональных данных. Несмотря на то что банком даны конкретные инструкции по этому вопросу, работы по актуализации данных проводятся не на должном уровне. В области почти 2 тысячи семей охвачены субсидированием арендной платы за жильё. На эти цели в 2026 году из областного бюджета предусмотрено 550 млн тенге».

По области из 69 000 граждан, которым необходимо актуализировать данные, процедуру прошли 33 000 человек. Низкие показатели зафиксированы в городе Арысь, а также в Толебийском, Ордабасинском и Отрарском районах.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Поручаю ежемесячно на постоянной основе проводить мониторинг граждан, проживающих в арендном жилье и получающих субсидии на аренду частного жилья. В случае выявления нарушений необходимо принимать конкретные меры по возврату средств, использованных не по целевому назначению. Для упорядочения процедуры передачи завершённых строительством домов в «Отбасы банк» необходимо разработать специальный алгоритм».