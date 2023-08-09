Полицейский помог найти девочке найти маму в Туркестане

В Казнете набирает популярность видео, на котором полицейский помогает девочке.

Как выяснилось, на кадрах инспектор службы батальона патрульной полиции Туркестана — Нурсултан Абдыкадыр. Во время несения службы он заметил девочку, одиноко стоящую у светофора. Инспектор решил расспросить ее о родителях, но не смог получить от девочки внятного ответа.

Ребенок заблудился. Полицейский сообщил об этом коллегам и приступил к поиску родных. Чтобы девочка не плакала, Нурсултан купил ей мороженое и пообещал как можно скорей найти её маму. Вскоре всё так и произошло.

Нурсултан Абдыкадыр, инспектор батальона патрульной полиции УП г. Туркестана:

«31 июля во время своего дежурства вечером я увидел маленькую девочку. Так как девочка была слишком маленькой, она не смогла внятно ответить на мой вопрос, где ее родители. Я понял, что она заблудилась и ей страшно. Поэтому купил ей мороженое».

Нурсултан Абдыкадыр отмечает, что работа полициейского не ограничивается только поимкой преступников, но также включает в себя помощь и поддержку. Видео уже просмотрели почти 400 тысяч раз. Нурсултан растрогал каждого пользователя социальной сети. В комментариях люди поддерживали его и благодарили.

«Пусть это будет хорошим примером для других полицейских»;

«Кем бы он ни был, видно, что верующий человек. Очень рада, что девочка нашла свою маму. Спасибо ему»,- пишут пользователи сети.