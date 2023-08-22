Последний шанс: Дархан Сатыбалды пригрозил подрядчику судом

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды дал последнее предупреждение подрядчику, проводившему ремонтные работы в школе поселка Коктерек Сарыагашского района.

Капитальный ремонт должен был завершиться в конце августа этого года, но строители в срок не укладываются. Глава области дал подрядчику последний шанс пригрозив передать дело в суд если работы не будут закончены в установленный срок.

Не хочешь делать, отдай объект. С такими словами, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды обратился к руководителю строительной компании, затянувшей капитальный ремонт школы в Сарыагашском районе. Глава региона сделал последнее предупреждение и объявил, что в случае невыполнения обязанностей подрядчиком направит дело в суд.

«Если у вас не хватает мощностей зачем берётесь ремонтировать объект? Зачем передаёте его субподрядчику? Перед государством отвечать за строительство вы должны лично»,— сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Школа с затянувшимся ремонтом — единственное образовательное учреждение поселка Коктерек Сарыгашского района. В новом учебном году здесь планировалось обучать 1300 детей. Капитальный ремонт строительная компания начала год назад, но отстала от намеченного графика. Оценив ситуацию глава региона дал подрядчику неделю на завершение строительства подчеркнув, что возьмет на личный контроль качество ремонтных работ.

«Не знаю, что будете делать, но чтобы до 25-го августа объект был закончен. Если не хватает людей сами начинайте работать, берите где хотите строителей. Закончить вы всё должны до 25-го августа. Если к этому сроку не сдадите школу, мы будем проверять у вас всё. Все счета ваши проверим», — предупредил Дархан Сатыбалды.

Сегодня в Туркестанской области насчитывается тысяча школ. В 21 из них в этом году ведётся капитальный ремонт. Согласно утверждённому плану до декабря в Сарыагашском районе должно быть завершено строительство ещё 3 школ.