Сколько денег необходимо для сбора ребенка в школу

В нынешнем году более 400 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения будут охвачены материальной помощью на обеспечение школьной формой и школьными принадлежностями.

Минимальный объем средств на каждого обучающегося для приобретения одежды, канцелярских товаров составит 40 567 тенге. Денежные средства будут перечислены на карточные счета родителей.

Центральный рынок Шымкента. К школьному ажиотажу продавцы уже готовы. Собрать школьный гардероб — задача №1 для родителей. Стандартный набор — белый верх, черный низ, — самый раскупаемый товар.

На базаре мы встретили маму троих детей Жазиру Каибкулову, она выбирала одежду для дочери. Девочка идет в 4 класс. Блузка от 4 тыс тенге, юбка 5. Женщина покупает по несколько наборов. В среднем чек на одного ребенка у Жазиры составляет 45-50 тыс тенге.

«В среднем одного ребенка на 50 тыс одеть сложно, почему? Ну смотрите, одна кофта пять тыс тенге, но мы же не можем одну купить? Нужно несколько. Только на кофточки уйдет 15 тыс. А там еще нужно. А так, да, если один комплект брать уйдет 40.50 тыс», — говорит Жазира Каибкулова, жительница г. Шымкента.

Цены на школьный наряд в Шымкенте почти на том же уровне, что и в прошлом году. А вот канцелярские принадлежности даже подешевели. Дело в том, что местный товаропроизводитель обеспечил отечественным товаром почти все рынки города.

«В прошлом году у нас тетради стоили 45 тенге, в этом году 30. Вот дневник 500 тенге, а в прошлому году стоил 700 тенге. Вот картонная бумага с цветной вместе 500 тенге. И тетрадь для рисования 300 тенге», — говорит Роза Адильбекова, продавец.

В Шымкенте в этом году помощь от государства получат 58 тыс. школьников. Для каждого выделят чуть более 40 тыс. тенге.

«В Шымкенте, разовую помощь от государства на школьную форму и канцтовары уже начали выдавать. Основная часть родителей претендующих на помощь уже ее получила. Те кто еще не получил, получат до конца августа», — говорит Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента.

Подобную финансовую помощь получат казахстанские школьники из социально уязвимых семей. В целом же по стране мерами господдержки охватят более 400 тысяч детей.

А еще в Шымкенте в этом месяце пройдет благотворительная акция «Дорога в школу», на которой родители по специальным ценам смогут приобрести товары для детей школьного возраста.