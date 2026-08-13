Во сколько обойдется собрать ребенка в школу?

Школьный сезон начинается c покупок. Пока дети выбирают рюкзаки и форму по вкусу, взрослые считают расходы. В этом году собрать ребёнка к 1 сентября стало немного дороже. Во сколько обойдётся базовый школьный гардероб и какие модели сейчас выбирают дети?

До начала учебного года остаются считанные недели, и родители активно собирают детей в школу. В этом году школьная форма немного подорожала. Рубашки стоят от 3,5 тысячи теңге и выше, цена зависит от качества и производителя. Классические брюки обойдутся в 5–6 тысяч, а цены на спортивные костюмы стартуют от 8–10 тысяч теңге.

«Если взять минимум мальчика например брюки возьмете за 5 тысяч, рубашка за 4 тысячи уже 9 тысяч, джемпер 6 тысяч уже 15. Плюс спортивка ну в среднем 10 тысяч. 25-26 тысяч за одного ребенка. Если будете брать трико по 3 тысячи, футболки 2-2,5 тысячи, в зависимости от цен и выбора. Уже с начала августа начинают все активно брать школьную форму», — Олеся Омарханова, продавец.

Не обходится подготовка и без школьной сумки. В этом году покупатели всё чаще выбирают рюкзаки и вместительные шоперы. Стоимость рюкзаков из натуральной кожи может доходить до 20–25 тысяч теңге. Шоперы стоят примерно 9–13 тысяч. По словам продавцов, за год некоторые модели подорожали на 2–3 тысячи теңге.

«Сейчас покупатели активно приобретают сумки и рюкзаки. В этом году дети чаще выбирают однотонные модели без яркого дизайна. Даже самые маленькие покупатели уже меньше интересуются рюкзаками с мультяшными героями», — Дарын Тулендиев, продавец.

В итоге только школьная одежда и рюкзак могут обойтись родителям минимум в 40–50 тысяч теңге на одного ребенка. А если добавить обувь, канцтовары и другие необходимые принадлежности, сумма может оказаться значительно выше.

Продавцы отмечают: ажиотаж в магазинах традиционно приходится на последние недели перед началом учебного года. Поэтому родители стараются закупиться заранее, пока есть выбор размеров и моделей.