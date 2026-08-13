Собираем рюкзак: сколько стоят канцтовары?

До 1 сентября всё меньше времени, а у родителей всё больше покупок в списке. Форма, рюкзак, обувь и главное — канцтовары, расходы на подготовку к школе постепенно складываются в круглую сумму.

Наши корреспонденты отправились на рынки, чтобы узнать, во сколько сегодня обходится собрать ребёнка к учебному году и изменились ли цены на школьные принадлежности.

Одна из крупных статей расходов для подготовки к школе — канцтовары. Здесь разброс цен заметный: простые тетради стоят от 15–20 теңге, ручки — от 15 до 150, общие тетради — от 100 до 350 теңге. При этом продавцы отмечают: некоторые позиции по сравнению с прошлым годом, наоборот, подешевели.

«Тетради в прошлом году стоили 30 теңге, в этом году почти в два раза дешевле. Чтобы полностью собрать первоклассника — купить тетради, ручки, пенал и всё необходимое — в среднем понадобится 15–20 тысяч теңге. Чем старше ребёнок, тем меньше обычно расходы. В этом году родители уже активно покупают канцтовары с начала августа», — Роза Адильбекова, продавец.

Пока школьного ажиотажа на рынках не наблюдается. Родители постепенно составляют список необходимого, сравнивают цены и выбирают товары. Многие приходят за покупками вместе с детьми — чтобы будущие школьники сами определились с дизайном и цветом.

«Мы пришли с детьми за канцтоварами. За год не сильно все подорожало, приемлемые цены», — Ескендер Миркамилов, житель.

Продавцы советуют не откладывать покупки на последние дни августа. Пока в магазинах нет больших очередей и сохраняется широкий выбор. А вот ближе к 1 сентября покупателей станет значительно больше, особенно на самые востребованные товары и школьные принадлежности.