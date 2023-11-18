18-летнюю девушку, которую искали два дня нашли в Туркестанской области

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Тина Кудайберген
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Пропавшую 18-летнюю девушку нашли в Туркестанской области.

В Созакский районный отдел полиции поступило заявление от жителя. Он пояснил, что около 13.00 часов его дочь вышла из дома и пропала без вести. 

Родители девушки самостоятельно искали ее два дня, но безрезультатно. Затем они обратились за помощью к сотрудникам полиции. 

В результате поисков в течение суток установили ее местонахождение и обнаружили девушку, работающей официанткой в городе Жетысай, расположенном в 400 км от дома.

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