Казахстанка пропала без вести в Турции

Казахстанка пропала в Турции. 30-летняя Асем Масельбаева уехала на заработки в Анкару в августе прошлого года. И три месяца назад перестала выходить на связь.

В августе прошлого года Асем Масельбаева уехала на заработки в Турцию. Молодая женщина по профессии переводчик-филолог. Первый раз в Анкару по работе она отправилась 8 лет назад. Всегда выходила на связь, говорит мама Асем. А в марте дочь перестала отвечать на звонки. И вот уже несколько месяцев Бахытгуль Масельбаева не может найти себе место.

«Она нормально сначала уехала, мы с ней разговаривали по аудио, в марте или апреле она вышла на связь, бредит, разговаривает странно, как будто с ней что-то случилось, я подумала чтобы поехать у меня средств нет. Мне приходят разные мысли, не хочу об этом даже думать», — говорит Бахытгуль Масельбаева, мама Асем.

Мама девушки говорит, обращалась в посольство, неоднократно писала заявления в полицию и прокуратуру. Но никаких вестей о местоположении дочери так и не получила. Мы направили запрос в МИД, чтобы получить информацию о деле Асем Масельбаевой.

По словам юриста общественного объединения «Сана Сезым», иностранцы в другой стране всегда находятся в зоне риска. Они легко могут попасть в сети мошенников, а иногда в сексуальное или трудовое рабство, могут потерять паспорт или попасть в больницу без возможности связаться с родными. Именно поэтому специалисты советуют ехать за рубеж легально, и также трудоустраиваться.

«Если пропадут контакты, возможно оставить контакты своих соседей или места работы. Это намного ускорит, так как мы знаем контакты, последнее место работы, и обращаясь в посольство, они через свои представительства выходят на местное полицейское отделение, или правоохранительные органы и осуществляют поиск«, — говорит Бекзат Тулаев, юрист ОО «Сана Сезым».

Также специалисты советуют оставить на родине копии своих документов, а также заучить адрес посольства или консульства, и в случае чего обратиться туда. А еще внимательно относиться к фирмам, которые предлагают трудоустройство за границей и большую зарплату. Модельное агенство может запросто оказаться притоном, а работа — рабством. Специалисты «Сана Сезым» помогали девушкам, которые были в секс рабстве в Бахрейне. В незаконную деятельность тогда вовлекли порядка 40 казахстанок.