В Шымкенте открылся дилерский центр Mercury бренда Kia

Торжественное открытие дилерского центра Kia по новым стандартам, после ребрендинга, собрало много гостей.

После торжественного перерезания ленты всех присутствующих ждало красочное представление с выступлениями популярных исполнителей, артистов, подарками и великолепным фуршетом.

Жанель Торалиева, BTL-менеджер:

«Сегодня у нас официальное открытие дилерского центра Киа в городе Шымкент – Меркури. Вы у нас можете найти весь спектр моделей на нашем сайте, и там можете уже оформить автомобиль».

И, конечно, главный гость праздника — это новый футуристичный электрокар Kia EV6. Под капотом кроссовера электродвигатель на 325 лошадиных сил. На полном приводе. До сотни километров авто разгоняется почти за 5 секунд, а на одном заряде может проехать более 500 километров.

Заряжается электрокар менее чем за полчаса. В салоне автомобиля — климат контроль, подогрев и вентиляция сидений, а также двенадцати-дюймовая мультимедиа.

Разница между электрокарами и бензиновыми авто в том, что автомобили на ДВС имеют много составляющих: форсунки, блоки, насосы – всего не перечислить, а в электромобилях только батарейка. Если вы купите электромобиль в официальном дилерском центре, то к тому же получите гарантию пять лет.

Амбассадор бренда Kia, Анна Данченко протестировала новое авто одной из первых, говорит, что автомобиль дарит особые эмоции:

«Я одной из первых, наверное, прокатилась на этом автомобиле, потому что, мы в первую очередь за экологию – это чистый воздух, во-вторых, мне кажется, что это экономит средства казахстанцев, потому что гораздо дешевле зарядить батарейку, чем использовать какое-то дизельное топливо».

Анна Данченко также поздравила Шымкентцев с открытием нового дилерского центра Kia, ведь теперь появилась отличная возможность купить любую модель Kia, не выезжая за пределы города.

На открытие нового центра Mercury, из Алматы приехал известный автоблогер Марк Диксон, который подчеркнул преимущества первого, официально представленного электрокара в Казахстане:

«Новые стилистика и дизайн КИА – это новый уровень для бренда. Kia EV6 конечно, одно из самых лучших предложений на рынке. В Казахстане это единственный официально представленный электромобиль. Электрокары дарят особые эмоции – они полностью бесшумные, а еще электромобили – это новая отрасль экономики на рынке авто».

Цены на новый Kia EV6 начинаются от 29-ти миллионов четырёхсот девяноста тысяч тенге. Приобрести авто можно за наличный расчёт или в кредит. Официальный дилер Kia в городе Шымкент – Mercury ждет своих покупателей.

Адрес: г. Шымкент, Тамерлановское шоссе 136/1

сайт: kia-mercury.kz