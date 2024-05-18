Электромобили в Казахстане становятся всё популярнее

Электромобилей в Казахстане становится все больше, сейчас в стране ездит почти 10 тысяч электрокаров. Это довольно экологичный вид транспорта, для которого создают все удобства, во многих городах появились станции для их подзарядки.

Каждый из электрокаров оснащен батареей, когда ее срок годности подойдет к концу, ее придется утилизировать, правда пока сделать это невозможно. Выбросить ее на свалку нельзя. В минэкологии планируют привлечь инвесторов для строительства завода где подобные аккумуляторы будут утилизировать без вреда для экологии.

Больше года Асхат Нурлыбаев ездит на электромобиле. У такого авто, говорит мужчина, стильный вид и экономичный расход. Одного заряда хватает на 3-4 дня, при этом ежемесячный счет за электричество выходит меньше, чем раньше чек за бензин.

«Она все функции выполняет как обычная машина, если только без подзарядки не ехать в Алмату, то вполне устраивает, машина отличная. Я сам подзаряжаюсь дома, оставляю на ночь и спокойно езжу», — говорит Асхат Нурлыбаев.

Электромобили набирают популярность у казахстанцев. В последние три года их количества в стране выросло в 12 раз. Сейчас в Казахстане в базе МВД зарегистрировано 9813 подобных электрокаров. Каждый из них оснащен литиевым аккумулятором, у них есть свой срок годности. В среднем это 8-10 лет эксплуатации, но может быть и больше. В какой то момент возникнет потребность в их утилизации. Выбросить такие батареи на обычную свалку, значит нанести вред для экологии. Поэтому для их утилизации в стране планируют построить завод.

«Предусмотрены два мероприятия — это изучение международного опыта для анализа по утилизации литий-ионных батарей и поиск инвестора для потенциального строительства завода по утилизации литий-ионных батарей в Казахстане», — говорит Асель Ынтымакова, руководитель управления расширенных обязательства минэкологии и природных ресурсов.

Потенциальные инвесторы могут получить льготное финансирования для строительства оператора РОП. Эксперты говорят, электромобили сейчас считаются экологичным видом транспорта, они не производят вредных выхлопов. Но производство комплектующих для них далеко не экологичное.

«Добыча лития — это сильно загрязняющее экологию мероприятие, чтобы добыть одну тонну лития потребуется загрязнение больше ста тысяч тонн нефтью, намного больше урона наносится добычей лития», — говорит Арсен Шакуов, президент ассоциации безопасности дорожного движения.

Литий-ионные аккумуляторы содержат такие металлы, как кобальт, никель и марганец, которые токсичны и могут загрязнять источники водоснабжения и экосистемы. Поэтому утилизировать их как бытовой мусор нельзя.