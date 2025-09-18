Налоговые льготы для электромобилей могут отменить

НДС на ввоз электромобилей в Казахстан может вернуться уже в следующем году. С этого момента перестанет действовать льгота, предоставленная евразийской экономической комиссией. Освобождение от уплаты таможенных пошлин и НДС для физических лиц действует лишь до 1 января.

За рулём электрокара Асылжан Жананов чувствует преимущества на собственном опыте: три года эксплуатации показали, что такой автомобиль обходится дешевле в обслуживании и «заправке».

«Я думаю, популярность электрокаров будет расти. В эксплуатации они намного удобнее, намного дешевле. Мы дома заряжаем и в месяц за электроэнергию затраты именно на эту машину где-то 7-8 тысяч, максимум 10 тысяч выходило», — рассказывает владелец электрокара Асылжан Жананов.

Эксперты говорят, электромобили только начинают появляться на дорогах страны. И отмена льгот сейчас нецелесообразна, ведь развитие экологичного транспорта напрямую влияет на улучшение качества воздуха в городах. По мнению специалистов, необходимо продлить налоговые льготы еще на несколько лет.

Алексей Алексеев, автоэксперт: «В стране сейчас около 12 тысяч, может быть, 20 тысяч электромобилей. Но это мало. Электромобиль не загрязняет воздух. У него ещё и его утилизация довольно экологичная. Многие говорят, что куда потом надевать батарею. Но батареи уже китайцы давно научились разбирать полностью. И до 97% компонентов идёт обратно в производство. Не просто её зарыли в землю. Поэтому все эти вопросы решены. И нужно решать вопрос с развитием электромобилей».

Отмена преференций неминуемо приведёт к удорожанию электрокаров. Эксперты прогнозируют: до конца этого года ожидается всплеск продаж, но уже в следующем темпы развития рынка могут значительно замедлиться. И цены на электрокары могут вырасти на 20–25 процентов.

Михаил Будянский, президент ОЮЛ «Республиканская ассоциация центров технического осмотра автотранспортных средств»: «На сегодняшний день стоит вопрос о маршрутных транспортных средствах на электротяге. И представим, что сейчас этот автобус стоит 120 миллионов. Необлагаемый автобусный парк может себя его привести, не напрягая бюджет города, справляясь своими кредитными массивами. А сейчас мы 16% НДС обложим, и даже на эту стоимость одного автобуса это уже как минимум 17-18 миллионов в гору».

Сегодня владельцы электрокаров пользуются целым рядом послаблений. Машины с электрическим двигателем освобождены от уплаты транспортного налога и утильсбора, а сбор за первичную регистрацию подержанных электромобилей вдвое ниже, чем для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.