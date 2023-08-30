Волонтеры Антикора выявили нарушения в акимате?

Шымкентские волонтеры при городской Антикоррупционной службе, считают что выявили ряд нарушений в работе акимата.

По мнению активистов, районный акимат Шымкента потратил баснословные суммы на таблички с номерами домов, только вот полностью их не развесили, а те, что есть произвели не по стандарту.

Установленные параметры должны соблюдать при установках табличек с названием улиц, однако не деле совсем иначе, негодуют волонтеры Антикоррупционной службы. На многих домах табличек нет, а если и есть, они не соответствуют требованиям.

«Не на всех домах установлены таблички, при этом смотрите как они не соответствуют требованием. Вот, смотрите, тут материал должен быть оцинкованный, а вот смотрите, тонкая табличка, вроде из картонна. И смотрите тут нет номера дома. А еще, переходим на QR, заходим на сайт и что? Сайт не работает», — говорит Айжан Кесебаева, волонтер.

Добровольные борцы с коррупцией уверены, что акимат потратил на работы 6 млн тенге, а выпускала таблички компания, которая не может проводить подобные работы. Такие нарушения волонтеры выявили пока в одном районе. На 126 улицах должны были установить 3002 таблички.

«Сейчас выборочно мы прошли в район Шапагат, где по улице Жалын, на этой улице должна быть 51 табличка, но вы видите, что не на всех домах они есть», — говорит Айжан Кесебаева, волонтер.

Волонтеры написали заявление на проверку в Антикоррупционную службу, там уже будут разбираться детально, кто и на что потратил бюджетные деньги. В ведомстве заверили, с момента основания волонтерского проекта поступило уже 5 обращений.

«Мы направили письмо в департамент внутреннего государственного аудита, чтобы они провели аудиторскую проверку. Волонтеры может не владеют информацией, а для этого нам нужно заключение аудитора, поэтому мы ждем результатов проверки», — говорит Жани Камбар главный специалист АПК г. Шымкента.

По итогам проверки, в ведомстве обещали рассказать все детали.