22 уголовных дела за взятку завели в Шымкенте

22 уголовных дела за получение и дачу взяток одновременно завели в Шымкенте с начала года.

Оба вида преступлений относятся к категории тяжких: караются законом не только коррупционеры, но и взяткодатели. По данным борцов с коррупцией, чаще всего на поводу идут бизнесмены.

Схема проста — предприниматели обращаются к чиновникам с проблемой. Последние, в свою очередь, обещают решить её, но за определенную плату. Чаще всего такой сценарий заканчивается плачевными последствиями, говорят в антикоре. На скамье подсудимых оказывается как взяточник, так и взяткодатель.

Рустем Танабаев, заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции г. Шымкента:

«У нас зарегистрировано 22 досудебных расследования. Дача взятки и получение взятки идут в одном производстве. Соответственно, когда выявляется получение взятки, практически по каждому уголовному делу привлекаются и взяткодатель, и получатель. В том случае, если сам пострадавший не пришел и заранее не сообщил о том, что с него вымогают взятку. Поэтому такое количество, 22 человека мы указываем».

За дачу взятки предусмотрена статья уголовного кодекса Казахстана. За преступление можно дорого поплатиться, в прямом смысле этого слова — размер штрафа за дачу взятки варьируется от двадцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки.

За взятку в 100 тысяч тенге, минимальный штраф, который может быть назначен ему судом, составит два миллиона тенге. Также можно оказаться за решеткой на срок от трех до 15 лет. Суд вправе конфисковать имущество взяткодателя с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Рустем Танабаев, заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции г. Шымкента:

«Если человек уже передавал взятки и после этого сообщил, то в отношении него может быть уголовное дело прекращено, но по нереабилитирующим основаниям».