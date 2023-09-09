9-летней девочке срочно требуется пересадка почки в Шымкенте

День Эвелины Смияновой начинается с приёма большой горсти таблеток.

9-летняя девочка страдает пятой стадией хронической почечной недостаточности. Маме Эвелины пришлось стать медсестрой: женщина сама проводит гемодиализ в домашних условиях, измеряет температуру и давление. Несмотря на недуг, Эвелина мечтает плавать и старается чаще улыбаться.

Эвелина Смиянова, жительница г. Шымкента, нуждается в пересадке почки:

«В свободное время я люблю пластилин лепить, мультики смотреть. Я мечтаю искупаться в бассейне, полностью выздороветь, так я ничего не хотела».

Болезнь Эвелины — приобретенная, говорит мама ребенка. В два года девочка попала в больницу с кишечной инфекцией, после чего на время отказали почки. Спустя 7 лет случился рецидив. Девочка была буквально между жизнью и смертью. Ребенка подключили к так называемому аппарату искусственной почки. И спасли. Сейчас 9-летняя Эвелина нуждается в срочной трансплантации. Родные девочки не могут стать донорами, по медицинским противопоказаниям.

Екатерина Смиянова, мать Эвелины:

«Мы обратились в Беллоруссию. Беллоруссия выставила нам огромный счет. У них есть возможность сделать операцию без донора. В еде у нас многое отказано, купаться мы тоже не можем. Получается у нас вот частично моемся. Она очень сильно хочет в школу. К ней каждый день учителя приходят».

Операция в Белоруссии стоит 60 тысяч евро — это около 30 млн тенге. Родителям Эвелины удалось собрать только 9. Без полной суммы зарубежные врачи отказываются искать донора.

Екатерина Смиянова, мать Эвелины:

«Это вот все наши лекарства на месяц. Тут у нас получается 18 коробок, тут лекарства, которые заливаются в организм. Помимо этого мы еще пьем другие таблетки, которых у нас много. Уколы, таблетки негативно влияют на организм ребенка. Они вымывают не только плохое, но еще и хорошее. В будущем у Эвелины из-за этого могут начаться искривление ног».

Несмотря на стабильное самочувствие Эвелины, врачи рекомендуют не затягивать с операцией. После которой девочке необходима будет реабилитация. Все это родителям 9-летнего ребенка не по карману. Без вашей помощи им не справиться.

Реквизиты:

Kaspi Bank: 4400 4302 3343 0344 — Екатерина С.

Halyk Bank: 4405 6397 3843 9866, 8-701-141-32-86 — Екатерина С.

Сбербанк России: 4817 7602 4006 3549 — Виктория Евгеньевна П.