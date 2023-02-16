Маленькому Заиру требуется помощь неравнодушных казахстанцев

В редакцию OTYRAR с просьбой о помощи обратились родители малыша, которому требуется дорогостоящая операция. 11-месяного Заира Расулу прооперировали сразу после рождения. Теперь малышу требуется еще одна дорогостоящая операция.

Жизнь 11-месячного Заира Расула началась на операционном столе. Сразу после рождения, мальчику поставили диагноз: спинномозговая грыжа и расщепление позвоночника. Его прооперировали, но болезнь прогрессирует. Малышу требуется дополнительное оперативное вмешательство. Состояние ребенка ухудшается с каждым днем.

«У него недержание мочи, идут запоры и левая ножка у него слабее, он ее не чувствует. Ухудшения будут нарастать, в течение полугода у него запоры, в течение следующего полугода у него будут ухудшения, могут ножки отказать, у него будут боли как мне сказали, он и сейчас очень плохо спит по ночам, капризничает, плачет», — говорит Тахмира Ишметова мама Заира.

По словам мамы Заира, она обращалась к разным врачам и многие подтвердили, что мальчику требуется операция на спиной мозг. Её можно провести и у нас — на базе казахстанских клиник, но лучшие показатели после операции у израильских врачей. Именно там Тахмина хочет прооперировать сына. Женщина уже связывалась с заграничным врачом-невропатологом.

«В Казахстане ее можно сделать, но здесь 50 на 50 идет гарантия. Я общалась с мамами, которые делали у нас в Казахстане, отрицательный может быть результат, отказать ножки которые сейчас рабочие, а профессор из Израиля дает гарантию на то что все будет хорошо», — говорит Тахмира Ишметова мама Заира.

Операция стоит больше 28 миллионов тенге, деньги нужны срочно. У семьи таких средств нет: мама мальчика работает учителем в школе, а отец — рабочий. Чтобы операция дала результат, провести ее нужно как можно раньше. Семья рассчитывает на помощь неравнодушных казахстанцев, которые подарят Заиру шанс на здоровую жизнь.

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Тахмина И (мама)

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Тахмина И (мама)

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