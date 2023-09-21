Адвокат водителя неуправляемого автобуса сделал заявление в Шымкенте

Адвокат водителя автобуса заявил, что правоохранительные органы изначально завели дело по неправильной статье, передает OTYRAR.

Бахытжан Сатыбалдиев рассказывает, что во время аварии Юлдашев не был за рулем транспорта, мол все могло случиться из-за технической неисправности автобуса.

Бахытжан Сатыбалдиев, адвокат подсудимого:

«Когда автобус работает целый день, тормозные колодки могут выйти из строя из-за перегрева. Директор транспортной компании семьям пострадавших выплатил по 5 миллионов тенге и извинился. Если транспортная компания не виновата, то почему они заплатили за моральный ущерб по 5 миллионов? Также хочу сказать, что четвертая часть 345-ой статьи которая инкриминируется моему подзащитному не совсем правильная. Статью нужно переквалифицировать, потому что водитель не был за рулем в это время, авария случилась не из-за неосторожности, а по это было не по неосторожности, а из-за оплошности».

Напомним, в Шымкенте начался суд по делу о смертельном наезде, где погибли 5 человек. Одна девушка осталась инвалидом после ДТП. Дело рассматривается в уголовном суде. На первом процессе представители фемиды выслушали пострадавших, а также допросили подсудимого. В нарушении нарушении правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц обвиняют 49-летнего Хайруллу Юлдашеву. Семья погибших требуют наказать водителя сурово. Дело рассматривает судья уголовного суда Жанат Мусирали.

Хайрулле Юлдашеву предъявили обвинение по статье нарушение ПДД, повлекшее неосторожности смерть двух или более лиц. На суде интересы обвиняемого представляет адвокат Бахытжан Сатыбалдиев, а также супруга подсудимого и его родной брат выступают общественными защитниками.

Хайрулла Юлдашев, подсудимый:

«У меня пятеро детей. Работал я водителем в компании Shymkent Bus. Ранее я не был судим. Живу в Шымкенте. На данный момент я получил и ознакомился с обвинительным актом».

В подробностях резонансного дела больше пяти месяцев разбиралась спецпрокуратура Шымкента. Всё это время Юлдашев находился в СИЗО. По версии следствия, мужчина припарковался в неположенном месте и не поставил транспорт на ручной тормоз. Однако, мать подсудимого с обвинениями не согласно. Гульжамал Юсупалиева считает, что к ответственности нужно в первую очередь привлекать автобусный парк.

Гульжамал Юсупалиева, мать подсудимого:

«Мы разговаривали с сыном через решетку. Ничего практически не слышно было. В последние месяцы мы вообще не могли с ним видеться. Показывали же видео, мой сын оставил автобус и пошел искать туалет. Когда он уже вышел, автобус начал ехать вниз, мой сын сразу побежал за автобусом. Мы считаем, что в самом транспорте была проблема какая-то. Автопарк же должен проверять автобус утром, но они этого не сделали. Мой сын поставил на ручной тормоз, если бы он не поставил его, автобус бы сразу покатился бы вниз, а он стоял несколько минут. Нас еще родственники погибших обвиняют в том, что мы не извинились. Но, мы нашли их дома, приехали к ним и извинялись».

Только вот родные погибших не согласны с стороной защиты подсудимого. Семьи погибших до сих пор не могут прийти в себя после страшной трагедии и требуют наказать водителя злополучного автобуса.

Алтынай Тонгатаева, мать погибшей:

«Моя дочь погибла в ДТП, я не верю в версию, что водитель не виноват в аварии. Почему он оставляет автобус на склоне? Почему он не паркуется в положенном месте? Я потеряла единственную дочь, она была не замужем, даже внуков не успела увидеть. Моя дочь была моей кормилицей. Моя дочь всегда говорила мне, чтобы я не волновалась. Я считаю, что водитель полностью виноват. Из-за него 5 человек погибли. Пусть ему дадут пожизненное наказание».

Смертельное ДТП произошло на пересечении улиц Байтерекова и Назарбекова в апреле этого года. Общественный транспорт под номером 21 начал катиться вниз и на большой скорости налетел на пешеходов. Очевидцы аварии рассказывали, что смерть пострадавших была по-настоящему жуткой.