Директору турфирмы Kausar Travel вынесли приговор

В деле Kausar Trevel поставлена точка: директору турфирмы вынесли приговор, передает OTYRAR.

Грокий судебный процесс завершился в Шымкенте. В деле о многочисленных обманутых паломников из Алматы и Шымкента, которым обещали путевки в Мекку и Медину поставлена точка. Директору турфирмы Kausar Trevel вынесли приговор.

На скамье подсудимых — директор турфирмы Kausar Trevel, его обвиняют в обмане сотни казахстанцев. Каждый из паломников заплатил не меньше тысячи долларов, чтобы отправиться к святым местам. Некоторые из них так и не смогли вылететь из Казахстана, другие — оказались в чужой стране без жилья, денег и еды. До начала судебного процесса, подсудимый изъявил желание поговорить с журналистами и поделиться подробностями дела.

«Я написал заявление в КНБ, ДП Шымкента и во инстанции. По делу также должен проходить Бекболат Тлеуханов. Все деньги обманутых людей забрал он, но почему-то обвиняемым по делу он не проходит»,- заявил до начала судебного процесса подсудимый.

Свидетелями в суде выступали около 300 паломников. Пострадавшие заявили, что их может быть больше. На судебных прениях прокурор запросил 4 года 8 месяцев лишения свободы.

«Приговором суда подсудимый признается виновным и осужден к 6 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в учреждении средней безопасности»,- прочитала приговор судья Айнель Оракбаева.

Свою вину директор турфирмы не признал свою вину и не раскаялся.

Напомним, скандал начал свое начало еще в январе этого года. Судебный процесс начался еще в июле. Около двух месяцев судья допрашивала пострадавших и свидетелей по данному делу.