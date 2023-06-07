В Шымкенте турфирма обманула клиентов на миллионы

Жители Шымкента стали жертвами одной из местных турфирм. В полицию обратились шестеро пострадавших. В прошлом году все они планировали полететь в отпуск, оплатили туры, но отдохнуть не получилось, турфирма не оплатила ни билеты на самолет ни отели.

Без денег и без отпуска осталась семья Людмилы Цай. В прошлом году они собирались отдохнуть в Турции. В одном из турагентств в Шымкенте женщина приобрела турпакет на девятерых членов семьи, за это отдала 6 миллионов тенге, на руках у Людмилы все чеки. Говорит, эту поездку ждали все, но перед вылетом выяснилось, что тур не оплачен. Женщина обратилась в полицию, и уже почти год пытается вернуть деньги.

«Дело было возбуждено по уголовной статье «Мошенничество». Имея на руках квитанции, имея на руках обращения, имея на руках письмо министерства культуры и спорта, что здесь есть признаки мошеннических действий, на данный момент дело прекращено. Мы хотим чтобы наши права были защищены и наши права были услышаны, чтобы было проведено объективное расследование по данной турфирме», — говорит Людмила Цай, пострадавшая.

Людмила- не единственная пострадавшая. Некоторые из них находятся в других городах. Так, Баглан Алжаппаров тоже планировал полететь в отпуск через эту турфирму, говорит, привлекла низкая цена. За путевку на семью мужчина заплатил почти 1,5 миллиона тенге.

«Поехал я к ним в офис, а дверь там закрыта, вот так чисто кинули турфирма. У нас 5 следователей менялись, я здесь коррупцию вижу«, — говорит Баглан Алжаппаров, пострадавший.

Сегодня турфирма была открыта. Правда, говорить с журналистами директор отказалась. В полиции же рассказали, что к ним обратились 6 человек, которые стали жертвой мошенничества. Дело завели по статье “мошенничество в крупном размере” , но затем закрыли.

«Следственным отделом Аль-Фарабийского районного управления полиции вынесено постановление о прекращении досудебного расследования в связи с отсутствием состава преступления. В свою очередь, с данным решением прокуратура согласилась. Гражданкой М. на сегодняшний день возмещен материальный ущерб трем заявителям. Оставшимся гражданам необходимо обратиться в суд в гражданском порядке», — рассказали в полиции.

Адвокат Евгений Яворский говорит, туристов обманывают часто. Бывает, что их даже отправляют заграницу, правда, уже по прилету выясняется что отель не забронирован, а обратного билета нет. Настороженность у людей, говорит правозащитник, должна вызвать низкая цена.

«Для тех кто занимается туризмом в Казахстане нужно разработать черный список, тех, кто некачественно предоставляют такие услуги, потому что наши граждане страдают, потом ходят доказывают свои права. Если вы подписываете договор, читаете и там есть определенные обязательства, и вам даже дают чек, но к сожалению это тоже не гарантия что вы получили те услуги которые там написаны», — говорит Евгений Яворский.

Специалисты советуют доверять только проверенным турфирмам, за плечами которых долгие годы работы. Лучше переплатить за тур, чем остаться без денег, а вместо отпуска получить потрепанные нервы.