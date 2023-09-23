Два месяца без зарплаты работали учителя в Кентау

Без денег и средств к существованию.

Учителя в Кентау жалуются на задержки заработной платы. Данара Абишева работает учителем истории уже 15 лет. Говорит с такой проблемой столкнулась впервые. В августе учителям должны были выплатить зарплату, но не дали. Подходит время новой получки, а денег все нет. Чтобы подготовить своих детей к школе, поесть и заплатить по кредиту, пришлось брать заем, говорит педагог.

«Когда мне нужно было готовить ребенка в школу, а денег не было для того, чтобы оплатить кредит мне пришлось занимать, идти в ломбард, закладывать свои золотые изделия. Почему такое происходит именно в Туркестанской области? Все области уже получили и уже получают за сентябрь», — говорит Данара Абишева, учитель истории.

Педагоги говорят, с этой проблемой столкнулись все преподаватели школ Туркестанской области. По словам педагогов, они обращались в министерство просвещения, прокуратуру и облоно, но безрезультатно.

«У нас нет дополнительного заработка. Мы живем от зарплаты до зарплаты, поэтому нам очень трудно стало уже. У некоторых кредиты, они ходят плачут, что у них пеня идет», — говорит Гульмира Утебаева, учитель математики.

Оказалось все дело в том, что областное управление развития человеческого потенциала меняет свое название на департамент образования. Из-за этого многие документы и печати пришлось поменять. Только после этого казначейство смогло предоставить код для перевода средств на счета педагогов.

«Нам вчера пришел код, с помощью которого мы можем выплатить зарплату. У нас имеются 23 школы, сельские школы уже получили зарплату, так как у них централизованная бухгалтерия. У тех школ, где подушевое финансирование, чуть позже. Сегодня до вечера зарплату всем дадут», -говорит Газиза Калымбетова, методист отдела образования г. Кентау.

После приезда нашей съемочной группы учителям Кентау выплатили заработную плату. Как дела обстоят в других регионах области пока неизвестно.