Оздоровительный туризм становится более популярным в Казахстане

Казахстанцы стали уделять больше времени оздоровлению. Для того чтобы поправить свое здоровье едут в санатории и пансионаты.

Сейчас в стране действуют 173 санаторно-курортные организации, все они отличаются, разные источники лечат определенные заболевания.

«Катон-Карагайские термальные радоновые источники ничем не уступают по лечебным свойствам зарубежным и природа этого края красива как в летние так и в зимние периоды что делает возможность посещения в любое время года. Здравницы западных регионов страны специализируются на лечении и профилактике болезней суставов, нервной системы а также кожных заболеваний», — говорит Ернур Кенжебеков, пресс-секретарь АО НК «KAZAKH TOURISM».

Цены в санаториях разнятся. Так, на востоке страны можно получить питание, проживание и лечением как за 18 так и за 50 тысяч тенге в сутки. На юге, возле источников с минеральными водами, номер с четырехразовым питанием стоит от 12,5 до 34 тысяч тенге, но за некоторые процедуры придется доплатить. Туроператоры говорят, нашим здравницам нужна модернизация, ведь в соседних странах за такой же чек можно получить «все включено со шведским столом».

«Санаторий он даже немного звучит по советски, там питание столовое, выбора как такового нету, я считаю нужно поработать, у нас еще все застойное. Чтобы улучшить цена может подняться, не все могут позволить себе», — говорит Лейла Бисекенова, руководитель туркомпании «Шымтур».

При этом как отмечают туроператоры, санатории чаще всего с ними не работают. Здравницы принимают на лечение по тендеру или по договору с крупными компаниями. Поэтому многие обычные граждане в санаториях не были ни разу.

При этом казахстанцы с инвалидностью раз в год могут лечиться в санаториях бесплатно. В рамках ОСМС посетить здравницу могут и люди, которые перенесли острые заболевания, получили хирургическое вмешательство или серьезную травму. Подать заявление в поликлинике по месту прикрепления.