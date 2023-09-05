Почти 700 владельцев машин на автогазе привлекли к ответственности в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

«В целях обеспечения контроля за соблюдением норм законодательства в сфере эксплуатации и стоянки транспортных средств, оснащенных газобаллонным оборудованием МЧС совместно с министерством внутренних дел проведено трехдневное оперативно-профилактическое мероприятие «ГАЗБАЛЛОН». Были созданы совместные мобильные группы из числа полицейских, сотрудников ДЧС, представителей инспекции транспортного контроля, общественности, которыми проводились рейдовые мероприятия на автодорогах и паркингах страны. Всего проведено свыше 600 рейдов, по итогам к административной ответственности привлечено 679 человек», — сообщила во вторник официальный представитель МЧС Жанна Дауренбекова.

Она уточнила, что в ходе ОПМ разъяснительной работой охвачено более 10 тыс. человек и непосредственно свыше 6 тыс. водителей.

«Осуществлена профилактическая работа на автозаправочных станциях с разъяснением требований по безопасной эксплуатации и технического обслуживания газобаллонного оборудования, а также недопущения заправки бытовых газовых баллонов. Напомню, правилами пожарной безопасности не допускается стоянка автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием во встроенных зданиях иного назначения и пристроенных к ним, а также расположенных ниже уровня земли автостоянок и помещений закрытого типа и паркингах», — добавила Дауренбекова.