Полицейские стали чаще заявлять о попытках их подкупить

Полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев «откупиться», передает OTYRAR.

Указанные факты в МВД, как подвиг не воспринимают, но подчеркивают. Число сообщений сотрудников полиции о попытках их подкупить, увеличилось в шесть раз — с 82 до 504 случаев. По 99 фактам идет досудебное расследование.

«В Туркестанской области мужчина получил штраф в размере 750 тыс. тенге за дачу взятки заместителю начальника отдела полиции в размере 50 тыс. тенге по факту не привлечения к административной ответственности», — говорит Адильгожа Кусаинов, начальник управления департамента собственной безопасности МВД РК.

Возможно коррупционные риски снизились за счет появления у казахстанских полицейских смарт-жетонов. В любой момент к нагрудными видеорегистраторам, в режиме онлайн, дистанционно, смогут подключиться проверяющие. А вот сам обладатель такого устройства не сможет самовольно отключить видео или звук.

«Впервые за последние несколько лет уровень коррупции снизился в патрульной полиции на 38% и миграционной службе на 74%. К примеру, старший следователь департамента полиции Алматы обратился с рапортом о том, что подозреваемый предложил ему 2 млн тенге за прекращение уголовного дела. Такую же сумму предлагали начальнику районного отдела полиции ДП Восточно-Казахстанской области за увод от уголовной ответственности, который отказался от денежных средств и предупредил взяткодателя об уголовно-правовых последствиях», — говорит Адильгожа Кусаинов, начальник управления департамента собственной безопасности МВД РК.

Как рассказали в МВД, зачастую инициаторами дать взятку выступают сами граждане, особенно автолюбители, которые таким путём пытаются уйти от ответственности. Только за прошлый год 103 казахстанца уличили в даче взяток сотрудникам полиции. Многие из них получили штрафы в размере от 20до 30-кратной суммы взятки. Некоторых взяткодателей приговорили к реальным срокам лишения свободы.

«За дачу взятки полицейским предусмотрена уголовная ответственность по статье 367 («Дача взятки») УК РК. Санкция данной статьи предусматривает штраф, либо лишение свободы на срок до пяти лет», — говорит Адильгожа Кусаинов, начальник управления департамента собственной безопасности МВД РК.

Именно поэтому специалисты советуют тысячу раз подумать, прежде чем давать взятку полицейским. А правоохранителям задуматься, хотят ли они разово получить крупную сумму денег, после чего отправиться за колючую проволоку.