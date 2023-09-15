С ноутбуком возле трассы ловят интернет сельские учителя в Туркестанской области

Село Аккум Казыгуртского района славится своими живописными пейзажами и плохим интернетом. Для обычного звонка с мобильного телефона местным жителям приходится подниматься в горы.

Больше всего страдают из-за отсутствия связи учителя сельской школы. Их обязали ежедневно заполнять электронные журналы. А школьники вынуждены изучать информатику только в теории. Школьные компьютеры, пылятся на столах.

При этом в самой школе интернет как бы есть. Вот только в месяц выделяют всего 10 гигабайт. Этого катастрофически мало, трафик заканчивается в первые три дня. О скорости интернета и говорить нечего.

Чиновники о ситуации знают. Говорят, в селе была установлена спутниковая станция, которая мало что поменяла. Чтобы решить проблему необходимо установить 45 метровую вышку. Даже спонсор нашелся. Вот только договориться с оператором сотовой связи не удалось.