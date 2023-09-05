В память об Абдурашите Музрапове открыли музей в Сайрамском районе

В селе Колкент Сайрамского района открылся музей имени Музрапова Абдурашита — почетного медика региона. Там можно узнать о жизненном пути Абдрурашита Музрапова и проверить свои знания об истории страны.

Он прожил достойную жизнь, рассказывают об Абдурашите Музрапове его коллеги, друзья и даже те, кто не был с ним знаком лично. Семья Музраповых известна не только в Туркестанской области, но и за пределами региона. В честь своего отца дети открыли школьный музей.

«Абдурашит мырза на протяжение 10 лет возглавлял СЭС Шымкента и не только, это был человек широкой души, он был отзывчивым и достойным. Даже после того, как его не стало, о его добрых делах говорят из поколения в поколение», — говорит Келесбай Жумагулов, почетный работник СЭС ЮКО.

В музее Абдурашита Музрапова можно познакомиться с его биографией, найти полезную информацию об истории казахского народа, ценные артефакты и проверить свои знания как ученикам, так и их наставникам.

Родные, близкие, друзья и коллеги уважаемого земляка обещают помнить и продолжать путь доброго, ответственного и всеми уважаемого Абдурашита Музрапова.