Жители Шымкента остались без денег и заказанной мебели

Жители Шымкента остались без денег и мебели. Горожане отдали свои средства предпринимателю, который по договору должен был сделать им мебель на кухню, в спальню или зал, вот только договорные обязательства не исполнил, но продолжает работать и брать заказы. Горожане обращались в полицию и суд но безрезультатно.

Ни денег ни мебели. Жители Шымкента жалуются на компанию по изготовлению мебели. По словам людей, они отдали предпринимателю деньги, но обещанной работы «под ключ» не получили. Тамила Мамедова заказала мебель пол года назад, говорит отдала предоплату больше 1,5 миллиона тенге, но заказ так и не получила.

Тамила Мамедова, жительница Шымкента: «Мы не первые и не последние, кто пострадали, сколько до нас было и сколько после нас, кому-то он 1 700 000, кому-то 2 000 000 и 3 миллиона он собирает, и на свободе продолжает гулять. Мы хотим остановить этот беспредел и вернуть свои деньги».

Аслан Мырзакасымов, житель Шымкента: «Заключил договор в прошлом году в октябре на сумму 300 тысяч тенге, на мебель кухонную. Вот так он обманным путем не дал мебель и денег, в соцсетях заблокировал, даже в ватсапе».

Владельца фирмы в Шымкенте не оказалось. В телефонном разговоре мужчина заявил, что покупатели не вовремя отправили ему средства, а затем мол начался разгар сезона и они не успели подготовить мебель к сроку.

Касиет Аманулы, владелец мебельной фирмы: «Сперва, они деньги поздно заплатили, потом ушли ребята, которые ремонт делают. Я приеду в понедельник, решим вопрос».

Горожане говорят, обращались в полицию, но там заявление не приняли. Правозащитник Евгений Яворский подтверждает, заявление там брать и не должны, если только нет признаков мошенничества. Такие вопросы обычно должны решать в суде.

Евгений Яворский, юрист: «Вы можете по суду взыскать, по решению будет написано, взыскать эту сумму, но не возможно будет взыскать, так как не будет имущества у должника, что и есть сейчас. Многие дела не исполняются. Судебный исполнитель должен качественно делать свою работу, не привлекают должников к ответственности».

Поэтому, юристы советуют проверять фирмы с которыми вы планируете заключать договоры, обращать внимание на то как давно компания на рынке и нет ли о ней негативных отзывов.