5,5 тысяч засохших палок, вместо деревьев: на что потратили 62 млн бюджетных денег в Шымкенте

Целая неделя понадобилась волонтёрам Антикоррупционной службы, чтобы пересчитать все засохшие саженцы в Шымкенте, передает Otyrar со ссылкой на Хабар24.

Почти 4 тысячи молодых деревьев, посаженных за бюджетные деньги, массово засохли, не прожив и года. Активисты выяснили, что в микрорайоне Шымсити зелёный оазис начали создавать в ноябре прошлого года. 5,5 тысяч саженцев должны были стать украшением города. Но, в сухой глине с камнями растения так и не прижились. Теперь вместо деревьев из земли здесь торчат засохшие палки.

О том, что вместо зелёных ясеней и клёнов остались засохшие мумии, в акимате знают. Говорят: ухаживать за деревьями было некому. Бюджетные деньги – 62 млн тенге выделяли на приобретение 100 тысяч саженцев. А вот высадить их попросили уже госслужащих и студентов во время субботника. И они оказались дилетантами в посадке, говорят в профильном управлении. Кроме нарушенной технологии, деревья «добило» отсутствие системы полива в микрорайоне.

«Акция по посадке деревьев продолжалась месяц. Однако технологию не соблюдали – плохо утоптали и воздух попал на корни. Теперь будем убирать весь сухостой. Компании, ранее выигравшие тендер, еще раз предоставят саженцы за свой счёт. Деньги из бюджета не будем выделять», — говорит Нурсултан Сетжанов, руководитель отдела управления развития комфортной городской среды г. Шымкента.