Назначен руководитель управления развития комфортной городской среды

Распоряжением акима Шымкента на должность руководителя управления развития комфортной городской среды города назначен Онгар Абылкаир Бакыткалиулы.

Абылкаир Бакыткалиулы родился 25 июля 1994 года в селе Боралдай Байдибекского района Южно-Казахстанской области.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, а также университет КАЗГЮУ.

Квалификация по специальности — экономика и бизнес, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2016 году в управлении регулирования природопользования Южно-Казахстанской области должности инспектора.

С 2016 по 2017 годы работал главным специалистом управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области, с 2018 по 2023 годы главным специалистом отдела по работе с населением, руководителем отдела аппарата акима Абайского района города Шымкента.

С 13 марта 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя управления развития комфортной городской среды города Шымкента.