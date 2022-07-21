Деревья в дендропарке не пострадали во время пожара

По словам специалистов Шымкентского городского управления развития комфортной среды, на сегодня в дендропарке деревья из-за пожара не пострадали, передает OTYRAR.
Количество зеленых насаждений в парке –более 100,5 тысячи. На его территории произрастают 10 видов деревьев, которые включены в Красную книгу Казахстана. Есть 96 редких видов деревьев. На 6 га, пустовавших с прошлого года, дополнительно посажены 2000 саженцев деревьев.
В дендропарке усилены противопожарные меры в связи с сильной жарой. С опасностью возникновения пожаров помощь со своей стороны оказывает ТОО «Build stroi».
- Компанией дополнительно направлено 150 человек на очистку сухой травы.
- Задействованы 85 единиц мотокосилок и 12 единиц машин.
- Противопожарную безопасность обеспечивают 5 специальных групп.
- В данный момент очистные работы проведены на 8 гектарах, где была наиболее высокая опасность возникновения пожара.
- Организовано круглосуточное дежурство, зеленые насаждения взяты под контроль.
- В целях безопасности подготовлены 2 водовоза.